巴西最高法院外連環爆 G20峰會在即維安受矚

巴西警方說,一名持炸藥的男子今天企圖進入巴西最高法院時身亡。巴西最高法院在附近發生連環爆炸後疏散人員。由於巴西即將舉行G20峰會,這起事件引發維安疑慮。

綜合法新社和路透社報導,巴西利亞聯邦特區首長雷奧(Celina Leao)告訴媒體:「這名公民當時接近聯邦最高法院,試圖進入但沒成功,然後入口處發生爆炸。」

雷奧表示,初步跡象顯示這是自殺攻擊,沒有其他人員受傷。這名男子的遺體是在兩起爆炸發生後於最高法院外發現,身分有待釐清,雷奧還說「我們判定這似乎是一起(單獨犯案的)孤狼事件」。

巴西將在5天後舉行20國集團(G20)峰會,各國領袖將在里約熱內盧(Rio de Janeiro)會談,隨後中國國家主席習近平將到首都巴西利亞(Brasilia)進行國是訪問。位於巴西利亞的最高法院附近今天發生兩起爆炸事件後,峰會維安格外受矚。

首起爆炸發生地點在法院大樓附近的停車場,源頭是一輛汽車。第2起爆炸則是上述男子企圖進入法院時發生。最高法院在聲明中說,大法官們剛結束全體會議,並迅速安全撤離。

聯邦警方表示,他們已派拆彈小組到巴西利亞市中心三權廣場(Plaza of the Three Powers)調查爆炸事件。巴西副檢察長在社群媒體上稱爆炸事件為「攻擊」事件。

三權廣場是巴西聯邦政府3個機關主建築所在地區。

警方告訴當地電視台,死者身上發現爆炸裝置,因此將仔細檢查他的遺體,以防爆炸再次發生。

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在今晚事發前不久剛離開總統官邸。