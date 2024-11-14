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應對美退群風險…北約秘書長訪法 批中俄威脅

聯合報／ 國際中心／綜合報導

北約秘書長呂特上任後首次造訪法國，會見總統馬克宏，並於十二日召開聯合記者會。呂特提及中國大陸對俄羅斯的協助，將為全球帶來威脅。兩人也向美國候任總統川普喊話，表示強化跨大西洋聯盟至關重要。

中央社報導，荷蘭前首相、北約秘書長呂特訪法，是呂特十月一日接任該職務後首次造訪法國。美國候任總統川普選前多次批評北約，而北約最大的貢獻者便是美國。歐洲國家透過北約倚賴美國的軍事保護，美方可能退出將對歐洲帶來直接衝擊。

呂特在記者會上指出，俄羅斯與中國大陸、北韓、伊朗所發展的關係，構成對美國在內的全球威脅，並呼籲跨大西洋聯盟更緊密合作。

他說，俄羅斯透過與其同盟愈走愈近，持續對烏克蘭發動強烈攻勢。俄羅斯和北韓分享飛彈的技術，以交換北韓派出軍隊為之作戰，並為美洲、歐洲，以及印太地區帶來「嚴重威脅」。

呂特並表示，中國支援俄羅斯的經濟，支援俄國國防工業，並在全球傳播俄羅斯的論述。他呼籲歐洲、北美及全球盟友能夠團結一致，「即刻強化跨大西洋合作」。

呂特對中國立場向來強硬，他在十月就任記者會上表示，中國已成為俄羅斯在侵烏戰爭的決定性賦能者，並曾在三月訪中時告訴中國官員，「你們（對俄支持）使我們受到威脅」。

馬克宏同樣在記者會上呼籲強化跨大西洋同盟，北約處在關鍵時刻，需要強大的烏克蘭、歐洲和盟友，並表示對烏克蘭的援助是「絕對優先」。

馬克宏表示，歐洲應該要增強自身軍事能力，「歐洲過去長時間都避免背負起自己安全的重責，認為可以永無止境獲得和平紅利」。

他指出，很高興知道所有歐洲國家都已決心要在國防上投注更多，「歐洲戰略自主讓我們有更多經費打造軍事能力、享有歐洲自主，以及與非歐洲國家盟友合作的能力」。

俄羅斯 北約

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