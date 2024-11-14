德總理蕭茲12月11日提信任投票動議 籲議院速審重要法案

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）13日出席聯邦議院總質詢時表示，他對敲定的明年2月選舉日深表感激，為了讓聯邦議院能在12月16日對信任投票做出決定，他將在12月11日議院議程中提出信任投票動議。

德國3黨聯盟的執政內閣在上週瓦解，新的聯邦議院選舉敲定明年2月23日舉行。德國聯邦議院13日下午召開明年度預算總質詢與報告。

蕭茲上台報告時首先公開確定信任投票的時間表，並且呼籲議院善用聯邦議院解散前的審議時間，通過重要法律提案，「共同行動對我們的國家是好的」。

蕭茲接著說，「大量的努力是必要的，不僅對於現在，對未來也是。」他點出幾項政策倡議，包括對抗通貨膨脹引起的稅級問題、刺激經濟方案、增加兒童福利，以及擴大聯邦憲法保護局的權限。

同時，蕭茲也再次強調，「對烏克蘭的決議不會改變。」烏克蘭可以繼續依賴德國，然而德國對於烏克蘭的支持不會以犧牲退休金或是長期照護的預算為代價。

蕭茲也表示，他對烏克蘭軍援的立場只限於抵禦，例如他堅持反對提供烏克蘭金牛座KEPD 350飛彈，「我反對德國運送的武器遠到可以攻擊俄羅斯的領土」。

對於川普將出任第47位美國總統，蕭茲再次重申政府的跨大西洋立場。蕭茲說，與美國合作至關重要，良好的跨大西洋合作是德國十幾年來成功的基礎。

蕭茲說，「無論這裡或是那裡誰掌權」，都必須為促進德美關係良好發展付出努力。