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德國政府專機又故障！僅使用五個月故障因素曝 經濟部長困里斯本

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德國聯邦經濟部長哈柏克（圖）出席完在葡萄牙里斯本舉行的網絡峰會Web Summit之後，因為搭乘的政府專機出現技術故障，哈柏克不得不推遲返回柏林的行程。歐新社
德國聯邦經濟部長哈柏克（圖）出席完在葡萄牙里斯本舉行的網絡峰會Web Summit之後，因為搭乘的政府專機出現技術故障，哈柏克不得不推遲返回柏林的行程。歐新社

德國聯邦經濟部長哈柏克出席完在葡萄牙里斯本舉行的網絡峰會Web Summit之後，因為搭乘的政府專機出現技術故障，哈柏克不得不推遲返回柏林的行程。

哈柏克也因此缺席了紅綠燈指正聯盟破裂後的第一次紅綠內閣會議，同時也錯過了總理蕭茲周三下午在聯邦議院做出的政府聲明。

出現故障的專機是一架空客A350，此前僅使用了五個月。具體觸發故障的因素是發動機點火電路的技術缺陷，導致保險絲被燒斷。

此前被使用的德國政府專機空客A340-300因為頻繁發生故障，於去年秋季退役。

去年8月，德國外長貝爾博克原本計劃搭乘該架專機前往太平洋國家進行為期一周的訪問，但由於途中連續發生兩次故障，貝爾伯克被迫取消了訪問行程，搭乘普通民航客機折返柏林。此事也讓德國的國家形象嚴重受損。

2018年11月，時任德國總理的默克爾搭乘政府專機前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出席G20峰會。但專機在起飛後不到一小時就因為發生故障被迫在荷蘭領空返航。

同一年10月，時任副總理的蕭茲（德國現任總理）在巴釐島參加完國際貨幣基金年度會議後，不得不搭乘民航客機返德，因為停在印尼機場的德國政府專機被老鼠咬壞了重要的電路。

2008年9月，出席完北京殘奧會開幕式的德國總統克勒因為專機發生技術故障，不得不攜代表團一行50人轉乘中國國際航空的普通飛機返回德國。

因專機故障取消外訪白耗資金超10萬歐，德外長被指燒錢、不環保。

（綜合報導）

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G20峰會 專機 德國 柏林 葡萄牙

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