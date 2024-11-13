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德國國會選舉提前開跑 蕭茲將出席施政報告與總質詢

中央社／ 柏林13日專電
德國總理蕭茲。 法新社
德國總理蕭茲。 法新社

德國國會大選提前在明年2月舉行，獲德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）首肯。德國總理蕭茲將在台灣時間今晚9時在德國聯邦議院進行施政報告與總質詢，預計將就何時提出信任投票發表聲明。

據悉，副總理、經濟部長哈柏克（Robert Habeck）依例列席議院總質詢議程，由於政府飛機故障，哈柏克目前被困在葡萄牙里斯本，將無法出席下午的議院總質詢。

蕭茲（Olaf Scholz）為首的執政內閣紅綠燈聯盟瓦解一週後，德國聯邦議院今天舉行總預算審議院會，蕭茲將就當前局勢發表聲明，接著參與議院總質詢議程。

隨著敲定可能的大選日期，各黨的總理候選人選也日漸浮現。哈柏克日前宣布將代表綠黨（Greens）出任總理候選人；聯邦議院最大反對黨聯盟黨（CDU/CSU）主席梅爾茲（Friedrich Merz）也確定為聯盟黨總理候選人。

然而隨著執政內閣瓦解，蕭茲是否代表社民黨（SPD）出任總理候選人目前仍是個問號。民調顯示，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）的呼聲甚至高於蕭茲。

社民黨議院黨團主席米策尼希（Rolf Mützenich）接受德國電視二台（ZDF）訪問時坦言，「當然會有這些爭議。」從現在開始到明年2月23日的選舉日，總理將可以自由地展示總理的特質，即「能力、經驗與誠信」，實現社民黨的價值，社民黨必須團結。

內閣 大選 德國 蕭茲

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