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川普當選引不安…美國啟用波蘭防空基地 美設施離俄邊界更近

中央社／ 華沙13日綜合外電報導
美國今天在波蘭北部正式啟用新防空基地，波蘭保守派總統杜達（圖）出席基地啟用典禮。 法新社
美國今天在波蘭北部正式啟用新防空基地，波蘭保守派總統杜達（圖）出席基地啟用典禮。 法新社

美國今天將在波蘭北部正式啟用新防空基地。美國前總統川普再次當選總統引發不安，華沙希望向國民再次保證，北大西洋公約組織（NATO）會確保他們的安全。

路透社報導，這座基地位於鄰近波羅的海沿岸的城鎮雷茲科沃（Redzikowo），自2000年代來便持續建設。華沙表示，該基地顯示無論誰入主白宮，波蘭與華府的軍事聯盟堅若磐石。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）在昨天發布於社群媒體X平台的影片中說：「儘管花了一些時間，這座基地證明美國的地緣戰略決心。」

波蘭保守派總統杜達（Andrzej Duda）將出席基地啟用典禮，他曾強調自己與川普（Donald Trump）關係良好。克里姆林宮（Kremlin）稱這座基地將美國軍事基礎設施帶到離俄羅斯邊界更近的地方，是為了遏制俄國。

坐落雷茲科沃的美國基地，是北約更廣泛飛彈防禦系統一環，又被稱為「陸基神盾系統」（AegisAshore），北約指其能攔截短中程彈道飛彈

莫斯科早在2007年就視這座基地為威脅，當時基地還在規畫階段。

軍方消息人士告訴路透社，部署在波蘭的系統目前只能抵禦自中東發射的飛彈，雷達得改變方向，才能攔截來自俄羅斯的飛彈，但這涉及改變政策，程序相當複雜。

俄羅斯 北約 川普 彈道飛彈 波蘭 美國

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