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締結防務協議後 印尼、澳洲展開4天2000官兵聯合軍演

中央社／ 印尼詩都文羅13日綜合外電報導
印尼與澳洲8月締結新防務協議，承諾在應對亞太安全威脅方面進行更密切的合作，兩國今天在印尼東爪哇省展開4天聯合軍演。 歐新社
印尼與澳洲8月締結新防務協議，承諾在應對亞太安全威脅方面進行更密切的合作，兩國今天在印尼東爪哇省展開4天聯合軍演。 歐新社

印尼澳洲8月締結新防務協議，承諾在應對亞太安全威脅方面進行更密切的合作。兩國今天在印尼東爪哇省（East Java）展開4天聯合軍演，期間共有約2000名官兵將進行陸海空與網路作戰演訓。

綜合法新社與美聯社報導，兩軍在東爪哇省詩都文羅（Situbondo）巴農甘海灘（Banongan beach）附近展開代號Exercise Keris Woomera 2024（KW24）實彈演習，將出動包括戰車、艦艇、戰機、登陸艇和攻擊直升機等，官兵將演練聯合登陸行動、災難時期非戰鬥疏散行動，以及網路作戰。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）指出，這將是澳洲「今年在海外執行的最大規模軍演」。

印尼與澳洲兩國於今年8月簽署「澳洲－印尼防衛合作協議」（Australia-Indonesia Defence CooperationAgreement），時任印尼國防部長暨總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）曾形容，這是兩國關係的里程碑，具有重大歷史意義。

上述協議是普拉伯沃當時訪問坎培拉之際對外公布，條款包括兩國舉行聯合軍演，及允許彼此的軍隊前往對方國家駐紮。

為因應包括南海等持續增加的亞太區域衝突熱點，印尼與澳洲已尋求提升兩國安全關係。目前有多個聲索國主張對南海存在爭議的島礁和水域擁有主權。

在美中競爭下，亞太區域的許多國家紛紛選邊站。本月稍早，雅加達也與俄羅斯在爪哇東部沿海舉行聯合海軍演習。印尼總統普拉伯沃則在日前出訪北京和華府，希望平衡與所有大國的關係。

印尼 普拉伯沃 澳洲 軍演

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