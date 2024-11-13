義總理梅洛尼出席COP29 稱「核融合是遊戲改變者」：脫碳應務實

義大利總理梅洛尼今天出席聯合國氣候峰會，她指出，維護生產力與脫碳同樣重要，不應採過度意識形態做法，須務實使用所有可用技術，除再生能源，還包括天然氣，及未來以核融合產生乾淨能源。

梅洛尼表示，義大利在核融合技術方面處於領先地位，在義大利擔任七大工業國集團（G7）主席期間，組織了由國際原子能總署主辦的世界融合能源集團（World Fusion Energy Group）第一次會議。義大利打算重啟這項技術，因為這項技術可能成為遊戲規則改變者（game-changer），它可將能源從地緣政治武器轉變為可普遍取得的資源。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計22日落幕。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天出席會議致詞。

梅洛尼首先表示，感謝亞塞拜然擔任本次峰會主席國，這次峰會呼籲各國努力貢獻，將全球氣溫上升控制在 1.5°C之內。

梅洛尼說，先前在杜拜，各國制定了雄心勃勃的目標，到2030年要使全球再生能源發電能力達到3倍，並將全球能源效率提升至2倍。

梅洛尼表示，實現上述目標需要眾人合作，從溫室氣體主要排放國做起，也需要充足財政支持。這次會議將努力設定新的氣候財務目標，要達成共識，需要大家共同分擔責任，克服已開發國家與新興、開發中經濟體之間的分歧。

梅洛尼說，義大利將繼續盡自身的一份心力，已將氣候基金超過40億歐元預算分配給非洲，也將繼續支持「綠色氣候基金」（Green Climate Fund）和「損失與損害基金」（Loss and Damage Fund）等倡議，並繼續促進參與多邊開發銀行。

梅洛尼話鋒一轉說，但與脫碳同需列為優先考量的，還有生產力和社會系統的延續性，必須保護以人類為核心的自然；在這個問題上採取過度意識形態和不務實的做法，可能會偏離成功之路，「技術中立（Technology neutrality）是正確方法，因為目前沒有任何單一替代方案，能取代化石燃料供應」。

梅洛尼主張，必須有務實國際觀，到2030年，世界人口將達到85億，全球GDP將在未來10年翻倍，這將增加能源消耗，同時因應人工智慧發展，能源需求將不斷增加。

她強調，「需要平衡的混合能源結構來度過轉型期，必須使用所有可用的技術，不僅再生能源，還有天然氣、生物燃料、氫能、二氧化碳捕集（CO2capture）以及未來的核融合技術，以產生乾淨、安全和無限的能源」。

梅洛尼呼籲各國致力新能源外交，增加北半球和南方國家合作的機會，因為全球命運休戚相關，透過能源連結可以帶來巨大機會。這就是為何義大利政府在非洲推出的「馬泰計劃」（Piano Mattei），會以氣候與能源關係為重要支柱，也因此她很樂見亞塞拜然擔任COP29主席國，被視為以氣候促進和平倡議的一部分。

梅洛尼說，在義大利擔任G7輪值主席國期間，G7推動「非洲成長能源」（Energy for Growth in Africa）等新措施，幫助發展綠能生產與分配的基礎設施；也推出「適應加速中心」（Adaptation Accelerator Hub），協助世上最脆弱的國家適應、緩解氣候變遷挑戰。

梅洛尼表示，與任何一次氣候會議一樣，這次會議的成敗取決於大家，「在場者可能無法從付出的努力中受益，但這不重要，我作為一個母親，當我可以做些事，讓我女兒和她這個世代生活得更好，沒什麼比這件事讓我更滿足了」。

梅洛尼在結語引用美國心理學之父威廉．詹姆斯（William James）的名言指出，「行事要像一舉一動都會造成改變般，因為這樣確實會帶來改變（Act as ifwhat you do makes a difference. It does）」。