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泰國執政黨為泰黨和前總理被檢舉違憲 貝東塔執政遭受質疑

中央社／ 曼谷13日專電
泰國總理貝東塔。 路透社
泰國總理貝東塔。 路透社

泰國總理貝東塔上任後，不少聲音質疑貝東塔的執政和她所屬的為泰黨受到前總理塔信影響，有保守派的律師檢舉塔信和為泰黨違憲。憲法法庭預計11月22日前決定是否受理這些案子。

隸屬為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）8月14日因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出前總理塔信（Thaksin Shinawatra）么女、為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

塔信叱吒泰國政壇多年，即使流亡海外，仍深深影響泰國政治發展。他去年8月返回泰國後，就是媒體關注焦點；今年2月獲假釋後，更四處拜訪支持者，相當活躍。

在貝東塔選上總理後，不少聲音質疑塔信影響貝東塔執政和為泰黨運作，保守派律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）是其中之一。他向檢察總長辦公室提出6項對塔信和為泰黨的檢舉案，認為塔信影響為泰黨運作涉及違憲，傷害以泰王為首的君主立憲制。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，檢察總長辦公室近日已把提拉育的檢舉送交憲法法庭，憲法法庭預計11月22日前決定是否受理這些案子。

檢舉塔信和為泰黨的不只提拉育。泰國選舉委員會日前共收到6件檢舉案件，認為為泰黨和執政聯盟內其他6個政黨的運作受塔信影響，違反政黨法，希望選委會調查此事。選委會已在10月中旬成立調查委員會，預計60天內提出調查報告和建議。

泰國政黨法禁止任何非黨員人士影響或主導政黨運作。若違反規定，政黨最嚴重可能遭解散。

泰國 泰王 賽塔 選委會

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