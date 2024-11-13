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因應中俄北韓發展極音速武器 日本擬研發新雷達系統

中央社／ 東京13日專電

在中國、俄羅斯北韓持續部署及研發極音速飛彈情況下，日本為提升因應極音速武器能力，將運用國產技術研發新世代雷達系統。

日本讀賣新聞報導，日本防衛裝備廳計劃在2029年度前斥資30億日圓（約新台幣6億5000萬元）研發新型雷達核心技術，以提升因應極音速武器的能力。

極音速武器為速度可達音速5倍（5馬赫）以上速度飛行的可操縱武器，主要分為極音速滑翔載具（Hypersonic Glide Vehicle，HGV）和極音速巡弋飛彈（Hypersonic Cruise Missile，HCM）兩類。

美國等各國競相提升國防裝備，中國、俄羅斯、北韓相繼研發、部署極音速武器。俄羅斯對烏克蘭展開軍事侵略，也使用極音速巡弋飛彈。

有別於在一定的拋物線軌道落下的傳統彈道飛彈，極音速武器飛行難以預測，飛行距離遠、速度快、能對遠程目標實施即時打擊、機動性強、難以被衛星和防空雷達探測到，具有較高對飛彈防禦系統的突防能力等特點。

若極音速武器以音速5倍（5馬赫）以上速度飛來，即使在約500公里遠處探測到，距離飛彈抵達時間僅5分鐘。

日本防衛裝備廳正在規劃的新世代雷達系統，是運用最先進半導體提高數據處理能力，可比傳統的國產雷達還能在更遠處探測到目標，正確地將攔截飛彈誘導至目標。對於敵方多數飛彈大密度飛來的「飽和攻擊」因應能力也可提升。

日本防衛裝備廳從去年度開始進行因應極音速滑翔載具的反飛彈研究，並想定與新世代雷達的研發做連結。

有關針對極音速武器的因應，日本與美國已經決定合作研發搭載於神盾艦的新型反彈道飛彈，但這與日本將研發的新世代雷達核心技術是不同的計畫。

報導指出，日本要加強防衛裝備，除了技術上待克服，在成本經費方面，估計需花數百億日圓，這也是一大難題。2025年度預算概算要求當中，將編列21億日圓。防衛裝備廳相關人士表示，飛彈防禦網需持續強化，目標約10年後運用。

鑑於有事（有突發狀況）之際，很難完全防禦飛彈攻擊，日本政府2022年決定，作為嚇阻的手段，將擁有以自衛目的攻擊對方飛彈發射基地等的「反擊能力」。

中共 俄羅斯 北韓 巡弋飛彈 彈道飛彈 日本

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