快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

越南國家主席梁強出訪智利 隨行安全人員陷性侵指控

中央社／ 河內13日專電
越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會。 美聯社
越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會。 美聯社

越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會，隨行的安全人員卻在首站智利被控涉入性侵害案，這名人員10日晚間被逮，11日遭法院裁定出境。

梁強（Luong Cuong）率領高階代表團於9至12日訪問智利，12至16日訪問秘魯，同時出席在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。這是梁強10月下旬擔任越南國家主席以來的首次出訪。

智利外交部11日在官網發布新聞稿指出，越南代表團的安全人員10日晚間被控涉入性侵害案，隨即遭到逮捕。智利外交部對此深表遺憾，準備好透過各種必要的方法協助相關單位。

中央社12日向越南外交部查證此事，至今天發稿前仍未收到回覆。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）等外媒報導，智利的法院11日裁定，一名越南代表團的成員必須離開智利，而且在遭到性侵害的指控後，至少兩年內都不能再入境智利。

這名越南安全人員10日晚間被捕之後，梁強11日繼續和智利總統波里奇（Gabriel Boric）見面。

APEC 外交部 性侵 智利 越南

延伸閱讀

影／越南黑胡椒殼檢出蘇丹色素四號 高市衛生局：已下架回收

越南國會訂經濟成長目標 2025年增6.5%至7%

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

拜登、習近平將陸續飛抵秘魯 APEC年會維安逐日加嚴

相關新聞

保值能力有多強？勞力士水鬼歷久不衰 總市值逼近500億美元

根據勞力士首次發布的生產數據，該公司歷來所生產的水鬼（Submariner），如今總值已接近500億美元。

越南國家主席梁強出訪智利 隨行安全人員陷性侵指控

越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會，隨行的安全人員卻在首站智利被控涉入性侵害案，這名人員10...

英格蘭教會掩蓋一系列虐待案 坎特布里大主教為醜聞負責辭職

英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）今天宣布辭職。先前一份引發譴責的報告結論指出，英...

海地暴亂政局不穩…班機屢遭波及不敢飛 旅遊與貿易恐中斷

海地暴動嚴重到，以後可能不會有航班飛往海地！近日有3班美國飛往海地的班機遭到槍擊，讓美國考慮不再派遣海地航班，如此恐讓海地的旅遊與貿易徹底中斷。但海地的處境實在尷尬，近日總理柯尼爾因權力鬥爭下台，由費梅爾接任。肯亞雖曾承諾要派兵維和，但機場關閉部隊也無法順利進駐。

川普找馬斯克砍聯邦開支 消滅教育部等政策行得通嗎？

美國總統當選人川普12日宣布，將指派億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）帶領新創設的「政府效率部」，負責拆解和精簡政府官僚體系、削減多餘的監管及開支浪費，馬斯克在選舉期間誇口將削減至少2兆美元預算赤字，他將如何做到？這是美國人民想要的嗎？

索馬利蘭人民選新總統 國家獲國際承認指日可待

在歷經30年實質自治後，脫離索馬利亞的索馬利蘭在看來即將獲得國際承認之際舉行大選，選民今天將在現任總統與在野黨候選人之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。