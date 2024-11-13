英格蘭教會掩蓋一系列虐待案 坎特布里大主教為醜聞負責辭職
英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）今天宣布辭職。先前一份引發譴責的報告結論指出，英格蘭教會（Church of England）掩蓋一系列虐待案件。
法新社報導，2013年，獨立調查發現威爾比「可以且應該」，向當局正式報告一名與教會有關係律師數十年來的虐待行為後，威爾比面臨越來越大的辭職壓力。
報告曝光後，一份要求他辭職的請願書已獲得近1萬4000個簽名，包括一些主教在內，主要神職人員也越來越多人敦促他辭職。
68歲的威爾比說：「我顯然必須為了2013年至2024年這段漫長且再次遭受創傷的時期，承擔個人和機構的責任。」
「我希望這一決定凸顯英格蘭教會多麼認真地理解改革的必要性，以及我們對創建一個更安全教會的堅定承諾。」
針對教會的調查結論指出，1970年代和1980年代籌辦福音派夏令營的律師史密斯（John Smyth），要為針對130名男孩和年輕人的殘忍和可怕虐待負責。
調查發現，英格蘭教會掩蓋數十年來在英國、辛巴威和南非發生的「身體、性、心理和精神上的創傷性攻擊」。
史密斯1984年開始居住在非洲，2018年在接受英國警方調查時，於南非去世，享壽75歲。他從未面臨任何刑事指控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言