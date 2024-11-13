快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

英格蘭教會掩蓋一系列虐待案 坎特布里大主教為醜聞負責辭職

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）今天宣布辭職。 路透社資料照
英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）今天宣布辭職。 路透社資料照

英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）今天宣布辭職。先前一份引發譴責的報告結論指出，英格蘭教會（Church of England）掩蓋一系列虐待案件。

法新社報導，2013年，獨立調查發現威爾比「可以且應該」，向當局正式報告一名與教會有關係律師數十年來的虐待行為後，威爾比面臨越來越大的辭職壓力。

報告曝光後，一份要求他辭職的請願書已獲得近1萬4000個簽名，包括一些主教在內，主要神職人員也越來越多人敦促他辭職。

68歲的威爾比說：「我顯然必須為了2013年至2024年這段漫長且再次遭受創傷的時期，承擔個人和機構的責任。」

「我希望這一決定凸顯英格蘭教會多麼認真地理解改革的必要性，以及我們對創建一個更安全教會的堅定承諾。」

針對教會的調查結論指出，1970年代和1980年代籌辦福音派夏令營的律師史密斯（John Smyth），要為針對130名男孩和年輕人的殘忍和可怕虐待負責。

調查發現，英格蘭教會掩蓋數十年來在英國、辛巴威和南非發生的「身體、性、心理和精神上的創傷性攻擊」。

史密斯1984年開始居住在非洲，2018年在接受英國警方調查時，於南非去世，享壽75歲。他從未面臨任何刑事指控。

英國 辭職

延伸閱讀

UBA／每節限1外籍生 政大教頭陳子威：有影響但是必要方向

勝選後 川普有望從官司中脫身？

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這8件事

美司法部急轉彎！特別檢察官打算「逐步結束」川普聯邦官司

相關新聞

保值能力有多強？勞力士水鬼歷久不衰 總市值逼近500億美元

根據勞力士首次發布的生產數據，該公司歷來所生產的水鬼（Submariner），如今總值已接近500億美元。

越南國家主席梁強出訪智利 隨行安全人員陷性侵指控

越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會，隨行的安全人員卻在首站智利被控涉入性侵害案，這名人員10...

英格蘭教會掩蓋一系列虐待案 坎特布里大主教為醜聞負責辭職

英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）今天宣布辭職。先前一份引發譴責的報告結論指出，英...

海地暴亂政局不穩…班機屢遭波及不敢飛 旅遊與貿易恐中斷

海地暴動嚴重到，以後可能不會有航班飛往海地！近日有3班美國飛往海地的班機遭到槍擊，讓美國考慮不再派遣海地航班，如此恐讓海地的旅遊與貿易徹底中斷。但海地的處境實在尷尬，近日總理柯尼爾因權力鬥爭下台，由費梅爾接任。肯亞雖曾承諾要派兵維和，但機場關閉部隊也無法順利進駐。

川普找馬斯克砍聯邦開支 消滅教育部等政策行得通嗎？

美國總統當選人川普12日宣布，將指派億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）帶領新創設的「政府效率部」，負責拆解和精簡政府官僚體系、削減多餘的監管及開支浪費，馬斯克在選舉期間誇口將削減至少2兆美元預算赤字，他將如何做到？這是美國人民想要的嗎？

索馬利蘭人民選新總統 國家獲國際承認指日可待

在歷經30年實質自治後，脫離索馬利亞的索馬利蘭在看來即將獲得國際承認之際舉行大選，選民今天將在現任總統與在野黨候選人之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。