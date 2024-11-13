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海地暴亂政局不穩…班機屢遭波及不敢飛 旅遊與貿易恐中斷

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
海地暴動嚴重到，以後可能不會有航班飛往海地。 路透社
海地暴動嚴重到，以後可能不會有航班飛往海地。 路透社

海地暴動嚴重到，以後可能不會有航班飛往海地！近日有3班美國飛往海地的班機遭到槍擊，讓美國考慮不再派遣海地航班，如此恐讓海地的旅遊與貿易徹底中斷。但海地的處境實在尷尬，近日總理柯尼爾因權力鬥爭下台，由費梅爾接任。肯亞雖曾承諾要派兵維和，但機場關閉部隊也無法順利進駐。

海地航班危險多

根據《半島電視台》報導，美國民航局12日起，禁止美國所有班機飛往海地1個月。近日有3班飛機遭到莫名槍擊，前美國國安顧問岡薩雷斯表示，沒有人再願意飛往海地，除非海地政府拿出具體行動，向世界證明在海地降落是安全的。目前海地太子港機場將於18日關閉，屆時海地將於全球中斷航班連結。

英國廣播公司》提到，海地近年來持續爆發動亂，今年已造成4千人死亡，美國駐海地大使館也提醒民眾不要前往海地，在當地的美國人也要保持低調；這也讓外界擔心，原本肯亞下周終於要派遣4百名警力到海地，協助政府進行維和的行動將受到影響。

幫派火拚仍難解

海地除了社會治安敗壞，政局也相當不穩，原本臨危受命的總理柯尼爾被海地轉型總統委員會罷黜，由商人費梅爾接任，柯尼爾雖積極向國際求援，並讓肯亞終於要派兵前往海地，但仍失去委員會的信任，其中可能牽涉權力鬥爭。但海地目前人道處境堪憂，有至少70萬民眾流離失所。

自從總統摩伊士2021年遭到刺殺後，海地持續陷入空轉、黑幫火拚的狀況。雖然肯亞已經確定要派兵，但目前願意協助海地維和的國家不多。

對於海地新總理費梅爾就任，外交部發言人劉永健曾表示，密切關注海地近期情勢變動，未來將與新內閣在既有友好基礎上持續合作，全力協助海地恢復憲政與社會秩序。

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