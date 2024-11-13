索馬利蘭人民選新總統 國家獲國際承認指日可待

在歷經30年實質自治後，脫離索馬利亞的索馬利蘭在看來即將獲得國際承認之際舉行大選，選民今天將在現任總統與在野黨候選人之間選出新領導人。

索馬利蘭位於紅海入口附近的戰略要地，1991年宣告脫離摩加迪休（Mogadishu）政府獨立，但尚未獲得任何其他國家承認，能得到的國際金援與600萬人口的旅行能力因此受限。

哈爾格薩（Hargeisa）政府希望盡快敲定1月與相鄰內陸國家衣索比亞簽署的初步協議，將透過允許阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）租用沿海土地以換取外交承認。哈爾格薩當局也希望美國總統當選人川普能支持這個主張。

自2017年起掌權的總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）正在競選連任，他的對手是主要在野黨候選人西羅（Abdirahman Cirro）。這場投票原定2022年舉行，但國會議員後來將阿布迪的任期延長2年。

這兩位候選人對國內議題持不同政見，但都支持與衣索比亞達成的諒解備忘錄。索馬利蘭駐肯亞代表穆姆德（Mohamed A. Mohamoud）向媒體表示，無論哪一位候選人勝出，政府都將在選後敲定這項協議。

這項協議導致索馬利亞與衣索比亞關係惡化，使索馬利亞與衣索比亞宿敵埃及與厄利垂亞關係變得更加緊密。

索馬利蘭也樂觀認為，即將上任的川普政府將重新檢視華府長期以來承認摩加迪休對索馬利蘭主權的立場。

在川普第一個任期內負責非洲政策的數名國務院主要官員曾公開表達支持承認索馬利蘭。穆姆德說：「我們希望這個新政府能挑戰一些（傳統的）美國政策。」

穆姆德說，競爭激烈的多黨選舉證明了索馬利蘭民主資歷。索馬利蘭自1991年達成自治以來，大多數時間都維持和平，索馬利亞則是陷入內戰，至今仍未擺脫戰事。