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4個風暴系統席捲西太平洋 菲律賓恐遭受更多風災

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導
4個獨立的風暴系統正同時席捲西太平洋，可能會讓菲律賓遭受更多災難。圖為今年山陀兒颱風對菲律賓北部造成的嚴重災情。美聯社
4個獨立的風暴系統正同時席捲西太平洋，可能會讓菲律賓遭受更多災難。圖為今年山陀兒颱風對菲律賓北部造成的嚴重災情。美聯社

4個獨立的風暴系統正同時席捲西太平洋，這種因為海洋暖化而出現的罕見現象，可能會讓飽受風災所苦的菲律賓遭受更多災難。

日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）向美國有線電視新聞網（CNN）證實，這是自1951年有紀錄以來，11月首度同時存在4個不同的風暴。這也是7年來首次在任何月份出現這種情況。

聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）的衛星影像顯示，從越南到關島，有4個風暴在廣闊的西太平洋生成，包括颱風銀杏（Yinxing）、桃芝（Toraji）、天兔（Usagi）和熱帶風暴萬宜（Man-Yi）。

菲律賓每年都會遭受多個風暴侵襲，但上個月接連來襲的颱風使重建作業變得複雜，數以千計災民目前仍在避難所棲身。

銀杏颱風7日肆虐菲律賓東北部，風力相當於4級大西洋颶風，儘管未傳出有人員傷亡，但這場風暴帶來豪大雨、風暴潮和土石流。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）說：「我們真的很慶幸沒有造成人員傷亡，但颱風帶來的破壞已經影響到了家庭、學校和生計。在我們致力重建的同時，我們也在為可能到來的另一場風暴做準備。」

桃芝颱風緊隨銀杏侵襲呂宋島奧羅拉省（AuroraProvince）東海岸，風力相當於1級大西洋颶風，迫使數以千計民眾撤離家園。

此外，菲律賓如今正準備迎接另一場風暴，天兔增強為颱風後，恐將成為最近幾天肆虐菲國的第3場風災。

熱帶風暴萬宜預計將繼續往西移動，在15日上午達到颱風強度，可能會在下週初侵襲菲律賓東北部。

目前還不清楚天兔和萬宜是否會直接登陸，但預計將帶來大雨、陣風和危險的風暴潮。

菲律賓 風暴 颱風

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