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不丹以犧牲換來碳中和 促各國積極追求淨零碳排

中央社／ 亞塞拜然首都巴庫12日綜合外電報導

在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）中，有一群小國主張，他們吸收的碳量多於排放量，應在氣候談判中受到關注。

不丹、巴拿馬、馬達加斯加與蘇利南等國家很少成為這場年度氣候大會的頭條新聞，在一群搶盡風頭的富裕國家和主要碳排國家當中，他們很難成為焦點。

他們希望有所改變，因此正透過團結力量來凸顯自身不尋常的地位。

不丹總理托杰（Tshering Tobgay）接受法新社採訪時表示：「我們最大的要求，就是獲得認可。」

「若不承認這個非常重要的事實，這個源於數十年犧牲的事實…任何一個國家為什麼要認真達成碳中和？」

聯合國目前尚未正式認定有哪些「碳中和」或「負碳排」國家。

但「世界資源研究所」（World Resources Institute）的氣候觀察資料庫顯示，不丹的碳排放量占全球的0.00%。

多年來不丹一直宣揚將「國民幸福指數」（GrossNational Happiness）置於經濟成長之上的政策，但隨著年輕人出國到其他地方找工作，這項政策開始遇到考驗。

托杰說：「我們不是自動變成碳中和與負碳排…過去這需要做出犧牲，現在也仍然需要…我們該砍伐森林嗎？我們該開採土地嗎？」

他說，維持「碳中和」代價高昂，不是自然而然就會發生。

不丹現有的經濟成長主要是依賴水力發電和農業，但也受到氣候變遷的威脅。

托杰說：「我們極力要求的是，其他國家應更積極追求淨零排放。」

COP29會談目前重度聚焦於為開發中國家挹注更多氣候資金的必要性，有些國家甚至要求將現行每年1000億美元增為10倍。

托杰表示，他贊成「雄心勃勃但務實」的做法。

他說：「你可以高談數兆美元，但到頭來只是空談，結果就是我們本來可獲得的數十億美元變成一場空…所以我們要務實一點。」

COP29 中和 巴拿馬

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