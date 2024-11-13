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COP29登場 馬來西亞：推動永續發展創造綠色就業

中央社／ 吉隆坡13日專電

聯合國COP29氣候大會登場，馬來西亞天然資源及環境永續部部長聶納茲米說，馬來西亞作為2025年東協輪值主席國，將推動永續發展目標，與全球氣候變遷夥伴合作，創造高科技綠色就業機會。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計11月22日落幕。天然資源及環境永續部（NRES）部長聶納茲米（Nik Nazmi Nik Ahmad）昨天聲明馬來西亞會持續邁向永續發展與加速轉型承諾。

他表示，身為開發中國家的東南亞經濟體，馬來西亞不斷調整內部經濟軌跡與活動，不僅具有獨特優勢，在氣候變遷議題方面取得顯著成長，盼為區域與全球樹立榜樣。

聶納茲米指出，國際社會關注COP29，馬來西亞秉持永續發展承諾，也會在明年擔任東南亞國家協會（ASEAN）協輪值主席國時進一步落實推動氣候變遷議程。

他認為，馬來西亞近年來無論在政策制定和執行方面均取得重大進展，積極推動氣候與綠色轉型，諸如設定溫室氣體排放目標，保護馬來西亞不致受到氣候變遷衝擊。

聶納茲米說，馬來西亞重新調整政府目標，推動與全球趨勢接軌的快速轉型，爭取能在2050年實現溫室氣體淨零碳排放願景。

對於東南亞區域方面，他認為，馬來西亞積極支持建立一個東協能源電網，促進東南亞地區的永續能源網絡，強化區域能源安全，加強連結東協在全球推動永續能源的生源與消費。

聶納茲米指出，馬來西亞一直與全球氣候變遷合作夥伴合作，諸如德國國際合作機構（GIZ）、聯合國兒童基金會（UNICEF），藉以強化因應氣候變遷的韌性，讓

大馬的國家計畫與全球氣候行動框架接軌。馬來西亞會抓住這個契機，定位為綠色項目的主要投資中心，創造高科技綠色就業機會，打造永續未來。

不過，聶納茲米強調，這些轉型的目標並非僅靠諸如大馬等開發中國家即能完成，已開發國家必須扛起責任，提供必要的財政支援、技術轉移與能力建設（capacity building），確保所有的國家都能實現公平與公正的轉型。

氣候變遷 永續 馬來西亞

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