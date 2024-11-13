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日本311災區核電廠重生首例 女川2號機再次重啟

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本女川核電廠2號機10月底重啟後因機械故障停機，今天上午再次重啟。圖為女川核電廠。美聯社
日本女川核電廠2號機10月底重啟後因機械故障停機，今天上午再次重啟。圖為女川核電廠。美聯社

日本女川核電廠2號機雖然已在10月底重啟，但隨後因機械故障停機，負責營運的東北電力公司在排除故障後，今天上午再次重啟2號機，預定本月恢復發電、12月恢復商業運轉。

女川核電廠位於2011年311大地震重災區宮城縣，2號機不僅是首座重生的災區核電廠機組，也是福島核災後跟事故核電廠同型反應爐重啟首例。

日本TBS電視台及日本放送協會（NHK）報導，女川核電廠在受災13年後的今年10月29日重啟2號機運轉，但隨後因機械故障在11月4日停機。

東北電力公司表示，因發生將電纜送進反應爐內的導管連接處螺帽鬆脫等情況造成停機。

東北電力公司表示，在完成避免類似情況再度發生的對策後，今天上午9時移除反應爐內用來抑制核分裂反應的控制棒，重新啟動反應爐。

東北電力公司表示，接下來等核分裂反應穩定持續達到「臨界」狀態後，預計最快11月19日前重新開始發電，並在12月恢復商轉。

日本 核電 福島核災

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