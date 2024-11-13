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日相石破出訪後擬順訪美國 盼11月20日短暫會晤川普

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

日本首相石破茂配合出席APEC將首度與中國國家主席習近平及美國總統拜登等人會談。另外，石破正尋求在結束G20峰會返日途中的20日，順訪美國與總統當選人川普進行短時間會晤。

日本朝日電視台報導，石破配合出席11月15日起在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC），正協調與習近平舉行日中領袖會談。

在結束APEC行程後，石破將轉赴巴西出席20國集團（G20）峰會，目前正徵詢川普方面意見，希望在回程的11月20日順訪美國進行短時間會晤。

目前研判兩人會晤地點可能是位於佛州的川普自宅海湖莊園或紐約。

石破此次出訪將首度與習近平會談，會中是否觸及中國何時恢復日本產水產品進口等具體措施成為關注焦點。

日本政府相關人士表示，石破與習近平著眼明年預定在日本舉行的日中韓峰會，希望確認推動領袖間往來等高層對話的方向。

在日中領袖會談前，還預定舉行日美領袖會談及日美韓領袖會談。

石破在承續前首相岸田文雄與拜登建立的日美關係同時，即使未來新任總統川普上任後，也希望在日美韓安全保障領域繼續維持合作。

川普 日本 習近平

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