駐土耳其代表投書媒體 推動台土攜手應對氣候變遷

駐土耳其代表於土國媒體發表專文,強調台灣與土耳其在再生能源及智慧城市領域的合作潛力,並指出兩國皆致力2050淨零,盼在聯合國氣候框架下加強合作,具體貢獻全球減碳。

在今年聯合國氣候變遷大會COP29即將舉辦之際,土耳其最大平面英文媒體《每日晨報》(DailySabah)刊登駐土耳其代表黃志揚以「台灣與所採取的氣候行動:承諾、策略與國際合作至關重要」(Commitment, strategies and international collaborationare critical for Taiwan and Türkiye to manage climateactions)為題的長篇投書,呼籲台灣與土耳其在應對氣候變遷的行動上應加強合作,兩國在再生能源、智慧城市等領域有廣泛合作潛力,台土兩國可相互借鏡,並在「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)框架下為因應氣候變遷做出更多實質貢獻。

黃志揚表示,氣候變遷無疑已成為全球性挑戰,台灣作為全球的一份子,同樣面臨嚴峻的挑戰,尤其在近年,我們也見證了百年來最嚴重的大旱、強降雨及颱風的威脅。儘管氣候變遷帶來諸多挑戰,但也為國際合作,特別是在全球氣候行動與綠色產業發展領域,創造新機。台灣自2013年啟動《國家氣候變遷調適行動計畫》至今已進入第3階段,並持續強化我國應對氣候變遷的韌性。

2023年《氣候變遷因應法》通過後,我國總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」、推動「淨零轉型五大策略」,同時於8月頒布三項碳費相關法規,正式宣告台灣進入「排碳有價」時代,並透過「碳定價」機制鼓勵企業進行低碳轉型,使碳費制度成為台灣綠色成長的新動能。為落實《巴黎協定》第6條所規範的國際合作減碳機制,台灣也正在加強與友邦在碳權議題的合作。

黃志揚指出,正如土耳其總統艾爾段(RecepTayyip Erdoğan)強調,因應氣候變遷無法憑藉一國之力單獨完成。台灣在綠色數位轉型和技術創新方面的成就可以成為台土在太陽能、風能、氫能、智慧城市與數位基礎建設等領域合作的基礎。台灣也充分運用自身優勢拓展與國際的合作,例如台灣水泥公司(TCC)與土耳其Oyak集團的合作在產量與減碳間融入綠色科技,並同時提升公司在全球市場競爭力。

台灣和土耳其應加強在國際平台上的交流與合作,與全球接軌,共同致力全球減碳和永續發展。台土兩國亦均堅定承諾實現2050淨零目標,並分別透過創新策略與政策來因應氣候變遷,兩國應共同在聯合國氣候變遷框架公約(UNFCCC)框架及巴黎協定(ParisAgreement)規定下加強合作,透過協作成為全球因應氣候變遷的典範及為氣候行動做出具體貢獻。