前進2024 COP29／採訪側記：川普當選 會場瀰漫失敗主義

第廿九屆氣候峰會（COP29）在亞塞拜然舉行，主辦單位預計活動期間將有四至五萬人湧入會場，但整體熱度在外界來看似乎不如往昔，主要是少了幾分星味。

包括歐盟執委會主席馮德賴恩正為新任期做準備，德法領袖也沒有出席，美國總統拜登及中國國家主席習近平同樣選擇缺席。少了國際政治在場邊角力的熱鬧，以及噱頭十足的領袖星光大道，COP29在參加人數上雖不算冷清，但氣氛有點冷，還有一份焦慮在會場蔓延。

美國大選結果揭曉，川普曾於上次總統任內宣布退出「巴黎協定」，多數人預期川普入主白宮將再次退出，恐傷及國際社會對抗氣候變遷的努力，讓一周後才舉行的COP29早早蒙上一層陰影。

不少COP29的場邊活動，探討美國大選對氣候變遷的衝擊。對於川普當選，現場普遍的想法傾向失敗主義，甚至沒有人在討論該如何說服未來的川普政府轉向支持氣候變遷的國際目標。而美國可能的政策轉彎，也來得相當不是時候。

COP29聚焦於討論氣候融資，從原來規畫由已開發國家每年向開發中國家提供一千億美元，擬訂出「新的氣候融資集體量化目標」（NCQG）。而新的氣候融資規模要求驚人。根據聯合國全球政策模型計算，發展中國家至二○二五年需要從氣候融資中取得一點一兆美元，到二○三○年，這個數字將達到一點八兆美元。

很多人憂心，如果美國不再與國際社會站在同一陣線，不僅氣候融資將失去一大奧援，已發展國家更可能躲在美國之後，避免分擔更大的責任。許多大國領袖今年未現身峰會，無論是否實質影響氣候融資的討論，無疑更加深各方擔憂。