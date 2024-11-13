聽新聞
0:00 / 0:00

前進2024 COP29／採訪側記：川普當選 會場瀰漫失敗主義

聯合報／ 本報記者陳熙文王惠英

第廿九屆氣候峰會（COP29）在亞塞拜然舉行，主辦單位預計活動期間將有四至五萬人湧入會場，但整體熱度在外界來看似乎不如往昔，主要是少了幾分星味。

包括歐盟執委會主席馮德賴恩正為新任期做準備，德法領袖也沒有出席，美國總統拜登及中國國家主席習近平同樣選擇缺席。少了國際政治在場邊角力的熱鬧，以及噱頭十足的領袖星光大道，COP29在參加人數上雖不算冷清，但氣氛有點冷，還有一份焦慮在會場蔓延。

美國大選結果揭曉，川普曾於上次總統任內宣布退出「巴黎協定」，多數人預期川普入主白宮將再次退出，恐傷及國際社會對抗氣候變遷的努力，讓一周後才舉行的COP29早早蒙上一層陰影。

不少COP29的場邊活動，探討美國大選對氣候變遷的衝擊。對於川普當選，現場普遍的想法傾向失敗主義，甚至沒有人在討論該如何說服未來的川普政府轉向支持氣候變遷的國際目標。而美國可能的政策轉彎，也來得相當不是時候。

COP29聚焦於討論氣候融資，從原來規畫由已開發國家每年向開發中國家提供一千億美元，擬訂出「新的氣候融資集體量化目標」（NCQG）。而新的氣候融資規模要求驚人。根據聯合國全球政策模型計算，發展中國家至二○二五年需要從氣候融資中取得一點一兆美元，到二○三○年，這個數字將達到一點八兆美元。

很多人憂心，如果美國不再與國際社會站在同一陣線，不僅氣候融資將失去一大奧援，已發展國家更可能躲在美國之後，避免分擔更大的責任。許多大國領袖今年未現身峰會，無論是否實質影響氣候融資的討論，無疑更加深各方擔憂。

川普 氣候變遷 美國大選

延伸閱讀

烏克蘭為討好川普加強勝利計畫 提出「中國之外任何人」方案

與川普交好 美媒分析「馬斯克非季辛吉」：美中關係有望改善 但成效有限

川普恐掀貿易戰 本周APEC峰會陰影籠罩

捷克總理與川普通話 談論烏克蘭與中東局勢

相關新聞

前進2024 COP29／聯合國秘書長：G20要守住1.5℃防線

第廿九屆氣候峰會（COP29）昨天起舉行為期兩天的世界領袖氣候行動峰會，聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯在開幕儀式強調，必...

前進2024 COP29／氣候峰會 碳權規範達共識

COP29開幕首日，主辦國亞塞拜然宣布一個好消息，各國已同意接受針對「巴黎協定」第六點四條規定所提出的碳權（Carbon...

前進2024 COP29／採訪側記：川普當選 會場瀰漫失敗主義

第廿九屆氣候峰會（COP29）在亞塞拜然舉行，主辦單位預計活動期間將有四至五萬人湧入會場，但整體熱度在外界來看似乎不如往...

日媒民調：石破內閣支持率回升至43%

日本首相、自民黨總裁石破茂昨天被選為第103任首相，第2次石破內閣上路。日本讀賣新聞最新民調顯示，石破內閣支持率為43%...

德國聯合內閣瓦解大選提前開跑 總統將做最後決定

德國聯合執政聯盟近日瓦解，原訂明年9月舉行的聯邦議院選舉，可能提前至明年2月舉行。因此，外界預估總理蕭茲將在12月中向聯...

中美領袖缺席COP29 東道主亞塞拜然為化石燃料辯解

全球數十位領袖出席聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29），但不見中美領袖身影。東道主亞塞拜然的總統阿利耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。