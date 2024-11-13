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「紅綠燈聯盟」熄燈 德明年二月提前大選

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

衛報十二日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於二○二五年二月廿三日舉行提前大選。

根據此前新聞，SPD、自由民主黨（FDP）與綠黨聯合執政的「紅綠燈聯盟」成立以來，諸多政策始終有歧見，壓垮聯合政府的最後一根稻草則是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，SPD與綠黨傾向稅收和舉債等，FDP卻奉行「債務煞車」，落實預算平衡。

SPD的總理蕭茲六日開除FDP黨魁兼財政部長林德納，FDP隨即退出政府，導致紅綠燈聯盟垮台。衛報指出，大選日期一經確定，將為各界在數天的內訌和猜測之後帶來清晰的答案。

蕭茲定於十三日向議會發表演講，預計將立即宣布政府信任投票的日期，而聯合內閣已預計會失敗，為選舉鋪路。金融時報引述知情人士說法，根據蕭茲和CDU達成的協議，信任投票日期將定於十二月十六日。

衛報指出，選舉日期必須經由總統史坦邁爾正式確認，但此舉被視為一種形式。

民主黨 蕭茲

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