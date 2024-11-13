朝俄共同防禦條約 金正恩簽字

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩十一日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的「共同防禦條約」，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」。

北韓官媒朝中社十二日報導，金正恩十一日簽署法令，批准與俄羅斯總統普亭在今年六月簽訂的共同防禦條約，條約將在雙方交換批准書後生效。

普亭日前亦簽署聯邦法律，批准有關條約。該條約規定，雙方承諾在任何一方遭到攻擊時「立即」相互提供軍事及其他援助，並進行國際合作以抗衡西方制裁。

南韓、美國和烏克蘭皆表示，目前俄羅斯境內有超過一萬名北韓軍人，其中一些已靠近烏克蘭邊境的俄國庫斯克前線。北韓與俄羅斯近期敲定共同防禦條約引發外界猜測，北韓軍隊可能很快會參與烏克蘭的戰鬥。

北韓已成為俄羅斯對烏克蘭軍事行動最直接且最重要的支持者之一。長期以來，西方國家一直指控平壤向莫斯科提供用於烏克蘭戰爭的砲彈和飛彈，但最近數周，據報上萬北韓軍人抵達俄國準備參戰，代表北韓對俄羅斯的支援有所升級。

北韓外交部長崔善姬最近造訪莫斯科，還說北韓將「堅定支持我們的俄羅斯同志，直到勝利之日」。

西方國家也擔心，俄羅斯正在向北韓提供可能推進平壤核武計畫的技術支援，作為北韓派兵的交換條件。

烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，北韓軍隊在與烏軍的戰鬥中遭受傷亡，雙方之間的首次武裝衝突「為全球不穩定開啟了新篇章」。

基輔獨立報報導，北約盟國相信，普亭正力求在美國候任總統川普於二○二五年一月廿日就職之前，收復落入烏克蘭手中的庫斯克州國土，以提供俄方在任何和談中更多談判權力。為了收復失土，俄羅斯據報已部署五萬兵力到庫斯克州，包括來自北韓的部隊。