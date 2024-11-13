聽新聞
0:00 / 0:00

朝俄共同防禦條約 金正恩簽字

聯合報／ 編譯徐榆涵周辰陽／綜合報導
民眾十二日在南韓首爾火車站觀看俄國總統普亭（左）和北韓領導人金正恩（右）簽署共同防禦條約新聞。（美聯社）
民眾十二日在南韓首爾火車站觀看俄國總統普亭（左）和北韓領導人金正恩（右）簽署共同防禦條約新聞。（美聯社）

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩十一日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的「共同防禦條約」，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」。

北韓官媒朝中社十二日報導，金正恩十一日簽署法令，批准與俄羅斯總統普亭在今年六月簽訂的共同防禦條約，條約將在雙方交換批准書後生效。

普亭日前亦簽署聯邦法律，批准有關條約。該條約規定，雙方承諾在任何一方遭到攻擊時「立即」相互提供軍事及其他援助，並進行國際合作以抗衡西方制裁。

南韓、美國和烏克蘭皆表示，目前俄羅斯境內有超過一萬名北韓軍人，其中一些已靠近烏克蘭邊境的俄國庫斯克前線。北韓與俄羅斯近期敲定共同防禦條約引發外界猜測，北韓軍隊可能很快會參與烏克蘭的戰鬥。

北韓已成為俄羅斯對烏克蘭軍事行動最直接且最重要的支持者之一。長期以來，西方國家一直指控平壤向莫斯科提供用於烏克蘭戰爭的砲彈和飛彈，但最近數周，據報上萬北韓軍人抵達俄國準備參戰，代表北韓對俄羅斯的支援有所升級。

北韓外交部長崔善姬最近造訪莫斯科，還說北韓將「堅定支持我們的俄羅斯同志，直到勝利之日」。

西方國家也擔心，俄羅斯正在向北韓提供可能推進平壤核武計畫的技術支援，作為北韓派兵的交換條件。

烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，北韓軍隊在與烏軍的戰鬥中遭受傷亡，雙方之間的首次武裝衝突「為全球不穩定開啟了新篇章」。

基輔獨立報報導，北約盟國相信，普亭正力求在美國候任總統川普於二○二五年一月廿日就職之前，收復落入烏克蘭手中的庫斯克州國土，以提供俄方在任何和談中更多談判權力。為了收復失土，俄羅斯據報已部署五萬兵力到庫斯克州，包括來自北韓的部隊。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

延伸閱讀

普亭趕川普就職前收復國土？澤倫斯基證實：烏軍在庫斯克阻5萬俄軍

川普選後與普亭通話？克宮否認 稱華郵報導「純屬虛構」

要認真幫打烏克蘭了？金正恩正式批准與俄羅斯的《共同防禦條約》

川普選後已與普亭通話！主動提「美在歐有大量軍力」建議勿升級俄烏戰

相關新聞

前進2024 COP29／聯合國秘書長：G20要守住1.5℃防線

第廿九屆氣候峰會（COP29）昨天起舉行為期兩天的世界領袖氣候行動峰會，聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯在開幕儀式強調，必...

朝俄共同防禦條約 金正恩簽字

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩十一日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的「共同防禦條約」，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協...

「紅綠燈聯盟」熄燈 德明年二月提前大選

衛報十二日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於...

前進2024 COP29／採訪側記：川普當選 會場瀰漫失敗主義

第廿九屆氣候峰會（COP29）在亞塞拜然舉行，主辦單位預計活動期間將有四至五萬人湧入會場，但整體熱度在外界來看似乎不如往...

前進2024 COP29／氣候峰會 碳權規範達共識

COP29開幕首日，主辦國亞塞拜然宣布一個好消息，各國已同意接受針對「巴黎協定」第六點四條規定所提出的碳權（Carbon...

日媒民調：石破內閣支持率回升至43%

日本首相、自民黨總裁石破茂昨天被選為第103任首相，第2次石破內閣上路。日本讀賣新聞最新民調顯示，石破內閣支持率為43%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。