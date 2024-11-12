日媒民調：石破內閣支持率回升至43%

日本首相、自民黨總裁石破茂昨天被選為第103任首相，第2次石破內閣上路。日本讀賣新聞最新民調顯示，石破內閣支持率為43%，比10月底實施的民調結果上升9個百分點。

第2次石破內閣昨晚正式上路，讀賣新聞昨天、今天實施全國民調結果顯示，石破內閣支持率為43%，比起眾議院大選結束後不久於10月28、29日實施民調，上升了9個百分點。此外，這次民調顯示，石破內閣不支持率為42%。

民眾被問及「是否認為首相石破今後能發揮領導力」的問題時，回答「不認為能」者占56%、回答「認為能」者占31%。

在政黨支持率方面，執政黨自民黨30%（上次民調25%）、立憲民主黨11%（上次14%）、國民民主黨10%（上次7%）、令和新選組4%（上次4%）、日本維新會3%（上次5%）、公明黨3%（上次4%）、共產黨2%（上次3%）、無黨派30%（上次31%）。