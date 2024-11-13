前進2024 COP29／升溫1.5℃防線 必須守住 聯合國祕書長籲G20挺身而出

第29屆聯合國氣候峰會（COP29）11日展開為期兩日的世界領袖氣候行動峰會開幕儀式，聯合國祕書長安東尼歐．古特瑞斯強調必須守住氣溫升高1.5度C的防線，呼籲G20國家挺身而出；他並強調，COP29的任務必須拉下氣候融資的高牆，必須針對氣候融資達成共識。

正於亞塞拜然首都巴庫進行的COP29，11日舉行世界領袖氣候行動峰會首日會議。開幕儀式由亞塞拜然總統伊利哈姆．阿利耶夫致詞，再由古特瑞斯發表談話。他指出，2024年有紀錄中最熱的一日、最熱的一個月，勢必將成為有紀錄以來最熱的一年，強調「我們正在限制全球溫度升高1.5度C的最後階段，而時間並不站在我們這一邊。」

古特瑞斯指出，為達成眼前目標，全球碳排放量預估必須年減9％，至2030年則必須相較於2019年的水平減少43％。他呼籲，所有國家都得善盡他們的職責，尤其G20國家必須挺身而出，因為他們是排碳量最多，同時也具備更多能力和責任的國家。

古特瑞斯並表示，世界上最富有的人創造了問題，窮人卻必須付出最大的代價，認為最脆弱的國家面對極端氣候，蒙受最大的損失，卻遭到世界拋棄。

根據聯合國適應差距報告指出，現行適應融資的進展速度不足以符合適應需求，2022年流向發展中國家的國際公共適應資金為280億美元。古特瑞斯表示，適應融資與需求的資金缺口到了2030年恐達到每年3,590億元。

古特瑞斯表示，適應融資的缺口不只是單據上的一個差額，它代表逝去的生命、農作物欠收，以及發展停滯，呼籲已發展國家至少在2025年將適應融資翻倍，達到400億美元。

他也點出氣候融資的重要，認為COP29的任務必須拉下氣候融資的高牆，而已發展國家不該讓巴庫空手而歸，COP29必須針對氣候融資達成共識。

古特瑞斯點出氣候融資的幾大重點，包括大幅提高公共融資金額、尋求民間投資、提供透明的金融架構，及強化多邊合作銀行量能。