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前進2024 COP29／全球碳交易啟動 新市場將成排放交易的黃金標準
第29屆聯合國氣候峰會（COP29）11日達成一項協議，將啟動由聯合國排放規則所管理數十億美元的全球碳排放交易市場，開會頭一天便有突破進展。儘管有川普上台的變數，各國仍表明持續對抗氣候變遷的決心。
倡議者認為，這個新市場將成為排放交易的黃金標準，釋出數十億美元資金用於開發中國家的減碳項目。主要來自富裕國家的買家，可以透過購買碳權來實現其氣候目標。
這些規則被稱為「第6.4條」，源自2015年巴黎協定的初步提案，規定各國應如何通過聯合國運作的市場進行碳權交易。由於對於如何確保已承諾的減排是額外的且易於驗證，相關規則近年來始終談不攏。
COP29主席巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）在亞塞拜然巴庫的開幕會議上表示，最終達成第6條協議是「早該完成的事」。談判代表仍需就第6.2條的規則達成一致，此條款為雙邊交易制定架構。
巴巴耶夫說：「透過有效撮合買賣雙方，這樣的市場每年可降低實施國家自定貢獻（NDCs）的成本2,500億美元。」「在每1美元都算數的世界中，這是不可少的。」
碳交易不僅能幫助開發中經濟體籌集適應氣候變遷所需的部分資金，還能協助大型汙染國減排，這對COP29主辦國亞塞拜然來說是一次勝利。
碳數據服務商Veyt的分析師沃蘭德里說：「這是COP29合作和進展的難得亮點。」不過，也有人認為，這麼快就達成協議，繞過適當的審查，非營利組織碳市場觀察（Carbon Market Watch）的慕德表示，峰會一開始就在「閉門交易」。
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