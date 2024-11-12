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印尼拚再生能源 COP29特使談未來15年規畫向外資招手

中央社／ 雅加達12日綜合外電報導

印尼氣候特使在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）場邊表示，印尼計劃未來15年內向國際投資者提供機會，在該國建設75百萬瓩（GW）的再生能源發電廠。

路透社報導，印尼氣候特使哈希姆（HashimDjojohadikusumo）表示，這項計畫是上月就任印尼總統的普拉伯沃（Prabowo Subianto）的承諾。

哈希姆是普拉伯沃的弟弟，前者代表印尼出席在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的2024年COP29聯合國氣候變遷會議。

印尼是全球最大的溫室氣體排放國之一，該國已承諾在2060年底前實現碳中和，採取的行動包括逐步汰除燃煤電廠，並以再生能源取而代之。

哈希姆昨天在巴庫的直播演講中表示：「印尼新政府將在未來15年內建設100 GW的新能源，其中75%，也就是75 GW將為再生能源。」

哈希姆提到，這些再生能源專案將包括太陽能、水力、地熱能和核能，但未詳細說明其餘25 GW的計畫。

印尼現有的裝置容量超過90 GW，其中一半以上來自燃煤發電，再生能源的比例不到15%。印尼目前沒有核能發電產能，且由於該國地震頻繁，核能發展一直是個具爭議性的議題。

根據印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara,PLN）發布的聲明，總經理達瑪萬（DarmawanPrasodjo）在巴庫提到，印尼國家電力公司正在設計一條長達7萬公里的新綠色輸電線路。

分析人士指出，印尼當局經常宣傳該國在再生能源方面的潛力，但由於燃煤補貼導致再生能源電價對投資者來說吸引力不足，使得印尼的再生能源發展受限。

哈希姆還在演講中提到，印尼計劃推出可從大氣中移除數億公噸碳排的碳抵換專案，但未詳述內容。

哈希姆補充說，普拉伯沃還將啟動一項長達數年的計畫，在1270萬公頃嚴重退化的森林重新造林。

這項計畫將有外國資金支持，哈希姆透露，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）100億美元的綠色計畫「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）已對此表達興趣。

COP29 再生能源 印尼 核能

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