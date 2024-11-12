COP29主辦國亞塞拜然人權不佳 被控會前加強鎮壓異己

亞塞拜然多年來人權紀錄不佳，政府經常把矛頭指向記者、社會運動人士和無黨派政治人物。人權組織指控，總統阿利耶夫及其政府在氣候峰會前帶頭加強打壓言論自由，對象包括氣候活動人士與記者。

美聯社報導，來自近200個國家的代表與數百名記者本月來到亞塞拜然首都巴庫（Baku）參與聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），帶來主辦國亞塞拜然不習慣也不常容忍的關注與檢視。

阿利耶夫（Ilham Aliyev）的父親蓋達爾．阿利耶夫（Heidar Aliyev）從1993年開始統治亞塞拜然，直到2003年去世後由兒子接任。

這對父子皆採取手段鎮壓異己，而緊鄰裏海（Caspian Sea）、擁有近1000萬人口的亞塞拜然因蘊藏大量石油和天然氣，財富日益增長。

1991年蘇聯解體後，亞塞拜然恢復獨立，但亞塞拜然的選舉從未被視為完全自由或公平。

歐洲安全暨合作組織（Organization for Security andCooperation in Europe）指出，亞塞拜然9月舉行的最近一次國會選舉是在「有限制」環境下進行，投票率僅有37%，且沒有反對黨贏得任何席次。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，亞塞拜然針對記者和人權運動人士的「惡意」打壓，在過去2年來愈演愈烈。當局透過對批評者提出虛假的刑事指控以及高度限制性的法律，讓媒體和社會運動難以運作。

在COP29前，亞塞拜然當局延長僅存的幾家獨立新聞機構至少11名記者的審前羈押時間，這些記者據信接受國際捐助者的資金而被指控走私貨幣。

與此同時，瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）舉行了一場支持民主的集會，譴責喬治亞和鄰國亞塞拜然的「威權主義」。

法新社報導，童貝里昨晚帶領數十名抗議者聚集在特比利西的自由廣場，她稱這場集會是為「反對高加索地區的威權主義和剝削浪潮」。

示威者揮舞著寫有「釋放亞塞拜然300名政治犯」、「喬治亞需要民主」等內容的標語牌。

童貝里在社群平台X寫道：「亞塞拜然以COP29為幌子，在虛假的『綠色』施政計畫下加強控制、鞏固權力，並加劇地區緊張情勢。」