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COP29主辦國亞塞拜然人權不佳 被控會前加強鎮壓異己

中央社／ 巴庫12日綜合外電報導
人權組織指控，亞塞拜然總統阿利耶夫及其政府在氣候峰會前帶頭加強打壓言論自由，對象包括氣候活動人士與記者。 路透
人權組織指控，亞塞拜然總統阿利耶夫及其政府在氣候峰會前帶頭加強打壓言論自由，對象包括氣候活動人士與記者。 路透

亞塞拜然多年來人權紀錄不佳，政府經常把矛頭指向記者、社會運動人士和無黨派政治人物。人權組織指控，總統阿利耶夫及其政府在氣候峰會前帶頭加強打壓言論自由，對象包括氣候活動人士與記者。

美聯社報導，來自近200個國家的代表與數百名記者本月來到亞塞拜然首都巴庫（Baku）參與聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），帶來主辦國亞塞拜然不習慣也不常容忍的關注與檢視。

阿利耶夫（Ilham Aliyev）的父親蓋達爾．阿利耶夫（Heidar Aliyev）從1993年開始統治亞塞拜然，直到2003年去世後由兒子接任。

這對父子皆採取手段鎮壓異己，而緊鄰裏海（Caspian Sea）、擁有近1000萬人口的亞塞拜然因蘊藏大量石油和天然氣，財富日益增長。

1991年蘇聯解體後，亞塞拜然恢復獨立，但亞塞拜然的選舉從未被視為完全自由或公平。

歐洲安全暨合作組織（Organization for Security andCooperation in Europe）指出，亞塞拜然9月舉行的最近一次國會選舉是在「有限制」環境下進行，投票率僅有37%，且沒有反對黨贏得任何席次。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，亞塞拜然針對記者和人權運動人士的「惡意」打壓，在過去2年來愈演愈烈。當局透過對批評者提出虛假的刑事指控以及高度限制性的法律，讓媒體和社會運動難以運作。

在COP29前，亞塞拜然當局延長僅存的幾家獨立新聞機構至少11名記者的審前羈押時間，這些記者據信接受國際捐助者的資金而被指控走私貨幣。

與此同時，瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）舉行了一場支持民主的集會，譴責喬治亞和鄰國亞塞拜然的「威權主義」。

法新社報導，童貝里昨晚帶領數十名抗議者聚集在特比利西的自由廣場，她稱這場集會是為「反對高加索地區的威權主義和剝削浪潮」。

示威者揮舞著寫有「釋放亞塞拜然300名政治犯」、「喬治亞需要民主」等內容的標語牌。

童貝里在社群平台X寫道：「亞塞拜然以COP29為幌子，在虛假的『綠色』施政計畫下加強控制、鞏固權力，並加劇地區緊張情勢。」

COP29 亞塞拜然 人權

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