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俄艦配備極音速飛彈 完成英吉利海峽演習進入大西洋

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯北方艦隊巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）。 美聯社
俄羅斯北方艦隊巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）。 美聯社

俄羅斯官媒今天報導，一艘搭載新一代「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈的俄羅斯巡防艦近日在英吉利海峽進行演習後，目前正在大西洋執行任務。

根據俄國官媒報導，這艘巡防艦搭載「鋯石」極音速反艦飛彈，船上人員已完成反恐演習，擊退模擬來自敵方的空中和海上無人機攻擊。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國海軍北方艦隊（Northern Fleet）新聞稿報導：「北方艦隊巡防艦『戈洛夫科海軍上將號』（Admiral Golovko）已通過英吉利海峽，目前正繼續在大西洋指定區域執行任務。」

俄國官媒塔斯社（TASS）報導，這是這艘多用途巡防艦去年12月加入俄國海軍以來，首次進行長途航行。這艘船艦於2日離開位於俄國北部的主基地。

路透社報導，就在這艘戰艦服役前，俄國時任國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾表示它將配備「鋯石」飛彈。

海基「鋯石」極音速飛彈的射程達900公里，能以數倍於音速的速度飛行，因此極難防禦。

俄羅斯 巡弋飛彈 海軍

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