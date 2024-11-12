COP29擬通過碳市場新規範 學者：對台具實質意涵是「大躍進」

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）進入第二日。出席COP29的台灣學者今指出，巴黎氣候協定「第6.4條」很有可能在這次大會通過，這則新規範將對非聯合國會員的台灣具實質意涵，往後可參與全球碳交易市場，可說是大躍進。

COP29氣候峰會達成一項協議，將啟動全球碳排放交易市場。中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，相對於巴黎氣候協定6.2條限定聯合國會員參與，建立在國與國的關係，6.4條是全球性的碳交易，是純市場機制，未限定聯合國成員或巴黎協定的締約方才能參與，因此將能帶動台灣用交易取得減碳進展，6.4條通過對台灣有實質意涵，可說是大躍進。

針對美國總統當選人川普的政權交接小組正籌畫明年1月就任後再次退出巴黎氣候協定，劉哲良認為，美國退出巴黎協定只是策略選擇，不再透過聯合國體系跟各國合作，而不代表美國就不做減量了，美國考量的是在氣候變遷已是科學趨勢之下如何極大化利益，持續在減量、淨零開發新技術，賺取更多國家利益，許多學者皆認為美國的退出將反而促進碳市場蓬勃。

不過，劉哲良說，這也可能帶來漣漪效果，讓許多持觀望態度的國家動搖，對氣候協定造成衝擊。