快訊

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

天兔颱風估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

聽新聞
0:00 / 0:00

COP29擬通過碳市場新規範 學者：對台具實質意涵是「大躍進」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部COP29戰情中心今下午舉行直播，與參與COP的學者視訊。記者葉冠妤/攝影
環境部COP29戰情中心今下午舉行直播，與參與COP的學者視訊。記者葉冠妤/攝影

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）進入第二日。出席COP29的台灣學者今指出，巴黎氣候協定「第6.4條」很有可能在這次大會通過，這則新規範將對非聯合國會員的台灣具實質意涵，往後可參與全球碳交易市場，可說是大躍進。

COP29氣候峰會達成一項協議，將啟動全球碳排放交易市場。中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，相對於巴黎氣候協定6.2條限定聯合國會員參與，建立在國與國的關係，6.4條是全球性的碳交易，是純市場機制，未限定聯合國成員或巴黎協定的締約方才能參與，因此將能帶動台灣用交易取得減碳進展，6.4條通過對台灣有實質意涵，可說是大躍進。

針對美國總統當選人川普的政權交接小組正籌畫明年1月就任後再次退出巴黎氣候協定，劉哲良認為，美國退出巴黎協定只是策略選擇，不再透過聯合國體系跟各國合作，而不代表美國就不做減量了，美國考量的是在氣候變遷已是科學趨勢之下如何極大化利益，持續在減量、淨零開發新技術，賺取更多國家利益，許多學者皆認為美國的退出將反而促進碳市場蓬勃。

不過，劉哲良說，這也可能帶來漣漪效果，讓許多持觀望態度的國家動搖，對氣候協定造成衝擊。

COP29 巴黎氣候協定 美國 聯合國

延伸閱讀

COP29允各國進行碳權交易 學者：台灣優勢

對中鷹派魯比歐傳接美國國務卿 大陸外交部避談

再開對陸貿易戰 「川普2.0」有不同？外媒：對美市場依賴已降低

川普勝選點燃市場情緒 價值、小型、循環股受惠

相關新聞

COP29擬通過碳市場新規範 學者：對台具實質意涵是「大躍進」

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）進入第二日。出席COP29的台灣學者今指出，巴黎氣候協定「第6.4...

德國「紅綠燈聯盟」熄燈 朝野商定2025年2月23日提前大選

衛報12日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於...

菲防長稱北京施壓讓出南海主權 不預期川普索取防禦費

路透報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛12日在坎培拉會見澳洲國防部長馬勒斯。鐵歐多洛會後說，中國大陸正對菲律賓施加日益增強的壓...

模里西斯國會大選 總理認「慘敗」、在野領袖宣稱大勝

模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）承認「慘敗」後，在野黨領袖藍古蘭（Navin Ramgoolam）...

日本首度確認 俄羅斯「最先進核潛艦」浮航通過北海道

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天公布，海上自衛隊發現包括最先進的亞森級核動力潛艦共4艘俄羅斯海軍艦艇，航...

掃雷艇失火沉沒1人受困引擎室失聯 日方中止日美聯合特別訓練

日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號失火沉沒，船上一人至今下落不明。日本防衛大臣中谷元今天表示，除全力搜救外，將中止11月16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。