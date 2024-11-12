快訊

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

天兔颱風估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

菲斥中國黃岩島領海基線不符國際法 無法理依據效力

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓政府今天發表聲明，強烈反對中國最近公布的黃岩島領海基線，並稱其不符國際法規定的條件，沒有法理依據與效力。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海洋區域法案」，將聯合國海洋法公約（UNCLOS）與南海仲裁案裁決整合至菲律賓國內法，為菲律賓海洋權利提供法理依據，包括南海菲索區域在內。

為反制菲律賓的法律戰，中國政府10日就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布16個經緯度位置，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

菲律賓國家海事委員會（National Maritime Council）今天發聲明回應，中國的黃岩島領海基線違反菲律賓對黃岩島的主權，此舉更是中國2012年「非法」占據黃岩島的延伸作為，菲律賓對此「強烈反對」。

聲明援引2016年南海仲裁案裁決說，直線基線只能依據UNCLOS規定的標準和條件使用，而中國為黃岩島繪製的直線基線，不符UNCLOS條件，因此無法理依據與效力。

聲明說：「菲律賓強烈反對中國使用相關基線，且保留頒布正確黃岩島基線的權力。」

馬尼拉於2013年將與北京之間的南海爭議提交國際仲裁。2016年，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）裁決，中國的南海九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源，但北京不接受也不承認仲裁結果。

另一方面，中國外交部10日稱，「菲律賓海洋區域法」企圖以其國內立法形式固化南海仲裁案裁決，把黃岩島和南沙群島大部分島礁、海域非法納入自己的海洋區域，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，中方堅決反對，將採取一切必要措施捍衛主權和海洋權益。

菲律賓海委會今天指出，「菲律賓海洋區域法」的立法是菲國決定自身海洋區域的合法行為，符合國際法，特別是UNCLOS，以彰顯菲律賓對自身海洋區域的主權、主權權利及管轄權。

根據「菲律賓海洋區域法」，範圍包括內海、群島水域、領海、鄰接區、專屬經濟區及大陸棚，菲律賓可依據聯合國海洋法公約及南海仲裁案裁決，使用海洋區域的資源。

新法並規定，建造於菲律賓海洋區域之內的人工島，屬於菲律賓政府；若專屬經濟區與其他國家重疊，則依國際法協商劃界。

中國在南海興建的人工島之中，有數座位於菲律賓專屬經濟區之內；而菲律賓與台灣的專屬經濟區也有重疊。

南海仲裁 菲律賓 黃岩島

延伸閱讀

大江生醫進口冷凍白醋栗違規 112公斤邊境攔截

城市綠洲餐具、大江生醫冷凍白醋栗違規 全遭退運銷毀

天兔恐增為中颱周五到周日最靠近 氣象署不排除周四發海警

外交部：南海諸島屬中華民國領土 不因他國主張改變

相關新聞

COP29擬通過碳市場新規範 學者：對台具實質意涵是「大躍進」

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）進入第二日。出席COP29的台灣學者今指出，巴黎氣候協定「第6.4...

德國「紅綠燈聯盟」熄燈 朝野商定2025年2月23日提前大選

衛報12日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於...

菲防長稱北京施壓讓出南海主權 不預期川普索取防禦費

路透報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛12日在坎培拉會見澳洲國防部長馬勒斯。鐵歐多洛會後說，中國大陸正對菲律賓施加日益增強的壓...

模里西斯國會大選 總理認「慘敗」、在野領袖宣稱大勝

模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）承認「慘敗」後，在野黨領袖藍古蘭（Navin Ramgoolam）...

日本首度確認 俄羅斯「最先進核潛艦」浮航通過北海道

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天公布，海上自衛隊發現包括最先進的亞森級核動力潛艦共4艘俄羅斯海軍艦艇，航...

掃雷艇失火沉沒1人受困引擎室失聯 日方中止日美聯合特別訓練

日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號失火沉沒，船上一人至今下落不明。日本防衛大臣中谷元今天表示，除全力搜救外，將中止11月16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。