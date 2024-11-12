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尹錫悅將出訪中南美 可能與川普會面…官員：返韓日程或有變

中央社／ 首爾12日專電
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社

南韓總統尹錫悅14日起將出訪秘魯及巴西，出席亞太經濟合作會議（APEC）及20國集團（G20）領袖會議。總統辦公室表示，尹錫悅可能藉此機會與美國總統當選人川普，以及美、日、中等國領導人會面。

南韓國家安保室第一次長金泰孝今天在記者會上說明尹錫悅出訪計畫，這次出訪將有助南韓外交合作擴展至中南美洲，尹錫悅預期將在此行中就因應俄羅斯與北韓的軍事合作爭取國際社會支持。

韓聯社引述總統辦公室官員報導，與日本、中國的雙邊會談都在積極協調中，進行的可能性較大，美國總統拜登也曾表示一定要在卸任前再次進行美日韓峰會，也在積極推進中，若三方峰會在這次國際會議場邊順利進行，三國領導人可能就不會再在美國碰頭。

此外，官員表示當局正在積極與川普陣營溝通，商議尹錫悅與川普會面的可能性，但變數相對較多，尚無確定結論。官員也提到，尹錫悅回國日程可能有變，報導認為這暗示回國時間可能受尹錫悅是否與川普會晤影響。

這次是尹錫悅上任後首次訪問中南美洲國家並進行雙邊會談，規劃14日出國，先飛抵秘魯出席APEC峰會，與APEC企業諮詢委員會參與代表對話，並在CEO峰會發表演說。16日除APEC行程，也將正式拜會秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。

結束APEC行程後，尹錫悅17日將前往巴西出席18、19日舉行的G20峰會，屆時可能與越南、墨西哥、汶萊、日本等多國領導人舉行雙邊會談。

APEC 尹錫悅 川普

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