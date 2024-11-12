埃及吸毒人口近1成 當局積極打毒緝毒

埃及毒品交易猖獗，破億人口中約有近千萬吸毒。埃及政府近年加強緝毒，埃及情報局10月破獲重大毒品走私案，查獲3.5噸毒品，近日又逮捕38名毒販及查扣逾150公斤毒品；政府並積極為毒癮者提供諮詢、康復和重返社會服務。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及內政部10日宣布，埃及情報局10月破獲重大毒品走私案，查獲3.5噸毒品，價值2.5億埃鎊（約新台幣1.65億元）。11月初又在10個省分逮捕共38名毒販，查獲超過150公斤毒品。

報導指出，埃及毒品市場猖獗，毒品交易屢禁不止。埃及政府這次在10個省分查獲77公斤罌粟、54公斤大麻、12公斤鴉片、10公斤海洛因、少量可卡因，以及2200顆麻醉藥丸和多種槍枝。

據報導，埃及1億1100多萬人口中約有近千萬吸毒。毒販最大目標客戶是工匠、司機和15至25歲青年男女，這個年齡段最容易受到好奇心和同儕影響而嘗試毒品。

埃及索哈省（Sohag）2021年發生重大火車相撞事故，32人死亡。事後查出，多名站務人員當天吸食毒品。

埃及東北部加拉拉市（Al Galala）今年10月中旬發生重大公車車禍，造成12名學生死亡、39人受傷。事後，公車司機的藥物濫用測試也呈現陽性結果。

埃及國家鐵路（Egyptian National Railways）10月為內部員工舉辦兩次藥物濫用意識教育研討會，也和全國社會和犯罪研究中心合作，對員工進行藥物濫用突擊檢測，並開除一名結果呈陽性又涉及偷竊的司機員。

令人咋舌的是，埃及政府機關也有不少員工有吸毒習慣。

2019年3月埃及開始對全國約40萬名政府機關單位員工展開藥物濫用檢測。同年12月，埃及立法強制解雇檢測結果呈陽性的員工。

在新法實施前6個月寬限期內，近8300人撥打埃及「藥物管制和成癮治療基金」（FDCTA）宣導熱線，尋求毒癮治療。

2021年8月，埃及政府員工吸毒率從2019年3月的8%下降至1.5%。

FDCTA 9月公布調查報告，報告顯示今年前8個月，共10萬7000多人撥打宣導熱線，尋求免費保密治療協助。

調查報告指出，藥物濫用原因主要是好奇心（53%）和同儕影響（33%），還有紓解壓力、憂鬱用藥、延長工作時間，以及增強自信。

報告顯示，埃及最常見的濫用毒品首為大麻和海洛因，還有多種合成藥物混合使用，如止痛劑「特拉嗎竇」（tramadol）及Strox、Voodoo、Chapo。

FDCTA主任歐斯曼（Amr Othman）表示，基金會提供服務包括諮詢、康復和重新融入社會，目前埃及有33個治療中心，分布在19省。他們也會在學年期間測試監控校車司機，確保他們沒有濫用藥物。

歐斯曼指出，來電求助者主要是吸毒者本人（28%）和吸毒者兄弟姐妹（27%）及吸毒者的母親（12%），反映出人們對宣導熱線服務信任度日益增強。

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