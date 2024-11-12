菲防長稱北京施壓讓出南海主權 不預期川普索取防禦費

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聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）12日在坎培拉會晤澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左），兩人會後對媒體發言。歐新社
菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）12日在坎培拉會晤澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左），兩人會後對媒體發言。歐新社

路透報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛12日在坎培拉會見澳洲國防部長馬勒斯。鐵歐多洛會後說，中國大陸正對菲律賓施加日益增強的壓力，要馬尼拉讓出在南海的主權權益。

鐵歐多洛指出，北京的要求與日俱增，要菲方讓出在該地區的主權，菲律賓成為「中方挑釁的受害者」。他並說，中國的主張和行徑與國際法相悖，菲律賓與澳洲等夥伴的防衛協議是嚇阻中國侵犯的重要方式。

鐵歐多洛指出，中國雖主張自身行為屬於國際法保障範圍內，但「每個人都知道他們現在的作為，與國際法的原則背道而馳。最大的證據就是，實際上沒有人支持他們的行為和活動」。

另據美聯社12日報導，鑒於美國總統當選人川普明年1月將回鍋，鐵歐多洛也被問到川普是否會像對台灣一樣，期望菲律賓為美方保護付費？鐵歐多洛對此說，他不預期川普新政府會要求菲方為軍事保護支付更多費用，「但願不會」。

鐵歐多洛並說，確保菲美夥伴關係持續，對兩國都有利，主因是菲美面臨中國越權及挑釁、非法行動的共同威脅。馬勒斯則說，澳洲一向有信心無論美國總統選舉結果如何，澳美同盟都會保持良好。

澳、菲兩國去年9月締結戰略夥伴關係，其後數個月後就舉行兩國第一次南海聯合海空巡邏。菲律賓今年也首次參加在澳洲的演訓。

菲律賓除了與澳洲、美國等國拉近連結，也計畫花費至少330億美元（約新台幣1兆800億元），以取得先進戰機和中程飛彈等新武器。馬勒斯說，澳洲希望與菲律賓國防產業更密切合作，並會在明年上半年派遣一支「工程評估團隊」赴菲。

菲律賓和中國今年已屢次在具主權爭議的黃岩島等地發生爭端。中國外交部10日說，北京已在黃岩島周圍畫定領海基線。此舉為回應菲律賓上周批准兩部法律，界定菲國海事區域和海上航道，以支持其在南海的領土主張。

菲律賓國家海事委員會12日說，反對中國設立前述基線，並指控北京侵犯菲方主權。

國防部 澳洲 菲律賓

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