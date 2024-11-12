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德國聯合內閣瓦解 預計114年2月23日大選

中央社／ 柏林12日專電

德國3黨執政的聯合內閣瓦解近一週，根據德國公共廣播聯盟（ARD）12日上午發布的最新消息指出，德國聯邦議會各黨團派系已經就新選舉達成協議，日期將會訂在明年2月23日。

由於失去繼續共事的信任基礎，總理蕭茲（OlafScholz）於7日宣布開除自由民主黨籍（FDP）財政部長林德納（Christian Lindner）。因此，以社民黨（SPD）代表紅色、綠黨（Greens）為綠色及自由民主黨的黃色，有「紅綠燈聯盟」之稱的聯合內閣，運行3年後徹底瓦解。

根據最新消息指出，蕭茲所屬的社會民主黨和經濟部長哈柏克（Rober Habeck）所屬的綠黨，已與德國聯邦議會黨團達成協議，將在明年2月23日舉行新選舉。

除了角逐連任的蕭茲外，哈柏克也宣布將競逐總理大位。面對突如其來的政壇地震，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）穩坐總統府，並在近日分別與蕭茲與哈柏克會面。

一週以來，德國輿論不斷討論新選舉的可能性與時間點。蕭茲曾在10日表示，不排除在耶誕節前舉行信任投票。根據德國公廣（ARD）日前一項民調顯示，65%德國公民希望盡快舉行新選舉。

德國 蕭茲

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