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日本輕航艦加賀號赴美測試 首度公開艦載機起降影片

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日方首度公開正在美國的出雲級護衛艦加賀號測試艦載機起降畫面，美軍F-35B成功在加賀號上完成垂直降落與短場起飛。圖／取自日本海上自衛隊X社群平台
日方首度公開正在美國的出雲級護衛艦加賀號測試艦載機起降畫面，美軍F-35B成功在加賀號上完成垂直降落與短場起飛。圖／取自日本海上自衛隊X社群平台

日本海上自衛隊今天透過社群平台X發布影片，首度公開正在美國的出雲級護衛艦加賀號測試艦載機起降畫面，可以看到美軍F-35B成功在加賀號上完成垂直降落與短場起飛。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本朝打造事實上「航空母艦化」進行改裝的加賀號，日前完成第一階段改裝工程，並從10月5日到11月6日在美國西岸外海進行艦載機起降測試。

美國當地時間10月20日，美軍最先進的F-35B匿蹤戰機首度飛抵加賀號，進行短場起飛、垂直降落及艦上移動等測試項目，日方已蒐集必要數據。

海上自衛隊為了在海上運用航空自衛隊預定引進的F-35B，持續針對兩艘出雲級護衛艦出雲號及加賀號進行改裝，其中出雲號已在2021年進行首度艦載機起降測試。

出雲號及加賀號接下來還必須進行其他改裝，預估至少還要幾年時間才能投入使用。加賀號預計12月中返回日本。

日本 美軍 自衛隊

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