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COP29登場 聯合國示警：氣候危機使難民處境更糟

中央社／ 日內瓦12日綜合外電報導

聯合國今天表示，氣候變遷正導致全球流離失所的人數創下新高紀錄，同時使得往往已很惡劣的漂泊處境更加糟糕。

法新社報導，聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）正在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行，聯合國難民事務機構強調，不斷升高的全球氣溫和極端天氣事件正影響流離失所人數及其處境，呼籲各方投入更多、更好的資源來減緩風險。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在新報告中指出，極端天氣事件在蘇丹、索馬利亞、緬甸等地造成的衝擊與當地衝突交互作用，把那些已身陷危險的人逼向更嚴峻的處境。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在報告序言中說：「在這個暖化的世界裡，各地出現乾旱、洪水、危及生命的酷熱和其他極端天氣事件，正以令人憂心的頻率製造緊急狀況…被迫逃離家園的人正處於危機前線。」他還指出，75%的流離失所群眾生活在氣候相關危險等級介於高度到極高度的國家。

「隨著氣候變遷的速度和規模增加，這個數字只會繼續攀升。」

聯合國難民署今年6月的統計顯示，已有1.2億人因戰爭、暴力和迫害而被迫過著漂泊生活，打破先前紀錄，其中多數人是在母國境內移動。

難民署氣候行動特別顧問哈波（Andrew Harper）告訴法新社：「全球因衝突而流離失所的人數在過去10年增加了一倍。」

同時，難民署提到，境內流離失所監測中心（Internal Displacement Monitoring Centre）近期數據顯示，過去10年，天氣相關災難已導致約2.2億人在母國境內流離失所，相當於每天約6萬人。

情況還會變得更糟。難民署表示，到了2040年，預估全球面臨極端氣候相關危險的國家將從3個增加到65個，其中絕大多數境內已有流離失所的人口。

COP29 聯合國 難民

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