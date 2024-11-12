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模里西斯國會大選 總理認「慘敗」、在野領袖宣稱大勝

中央社／ 模里西斯首都路易港12日綜合外電報導
模里西斯前總理藍古蘭。 新華社
模里西斯前總理藍古蘭。 新華社

模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）承認「慘敗」後，在野黨領袖藍古蘭（Navin Ramgoolam）今天宣布，他領導的聯盟在國會大選以壓倒性優勢擊敗了執政聯盟。

法新社報導，前總理藍古蘭對選區歡呼的支持者表示，他領導的「改革聯盟」（Alliance of Change）席捲國會席位。

藍古蘭說：「我希望賈諾斯儘快辭職，他0比60輸了。」

77歲的藍古蘭在喧鬧的歡呼聲和刺耳的喇叭聲中說道：「人民的力量比獨裁政權更強大。」

10日舉行的大選攸關70席國民議會（NationalAssembly）的控制權，模里西斯島有60席，羅德里格斯島（Rodrigues）有2個席位，剩下8席則是依據所謂的「最佳敗選者」（best loser）制度分配。

投票最終結果尚未正式公布，但賈諾斯昨天表示，他所屬「社會主義戰鬥黨」（Militant SocialistMovement）領導的Lepep聯盟，「正在走向慘敗」。

這種贏者全拿的選舉模式，意味單一聯盟通常會主導70席的國會。

模里西斯上月才達成歷史性協議，英國同意把查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交模里西斯。

在這個常被譽為非洲最穩定、最繁榮的民主國家，一場原本勢均力敵的選舉，卻因為政治人物、外交人員和記者的秘密電話錄音外洩而蒙上陰影。

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