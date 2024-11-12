日本首度確認 俄羅斯「最先進核潛艦」浮航通過北海道

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天公布，海上自衛隊發現包括最先進的亞森級核動力潛艦共4艘俄羅斯海軍艦艇，航行通過日本北海道北方的宗谷海峽。

日本時事通信社報導，這是海上自衛隊首度確認亞森級核動力潛艦航行。

海上自衛隊派遣P-3C反潛巡邏機負責警戒監視與情報蒐集。由於海上自衛隊拍攝到的照片是潛艦浮航，防衛省正在分析浮航理由等。

防衛省表示，11月11日上午8時左右，包括亞森級核動力潛艦、無畏級驅逐艦在內共4艘俄艦，正通過北海道宗谷岬東北方約80公里的鄂霍次克海朝西航行，並在通過後航向日本海。