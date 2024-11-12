快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

大雨傾瀉水淹宜蘭！郵務車卡路中動彈不得、汽車淹沒 居民嘆：第一次遇到

加拿大國殤日紀念 我駐加官員出席並感謝加軍護台海

中央社／ 溫哥華11日專電

11月11日是加拿大國殤日（Remembrance Day），全國各地都有活動，以紀念為國捐軀的軍人們。駐溫哥華辦事處首度受邀參與官方紀念活動，為戰爭受害者祈禱外，也感謝加拿大致力維護台海和平穩定。

今年適逢溫哥華勝利廣場（Victory Square）陣亡將士紀念碑立碑100週年，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣受邀與加拿大陸海空三軍、退伍軍人、皇家騎警、以及各國領事團成員一起參與百年紀念活動。

劉立欣對中央社說，除了向參與戰爭的老兵致敬之外，也為烏克蘭和中東戰爭的受害者祈禱，期盼民主國家繼續共同努力維繫世界和平。「特別感謝加拿大捍衛台海穩定安全，例如上個月加拿大軍艦和美國軍艦再度航經台灣海峽，這是美加軍艦近2年第4度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。」

紀念儀式充滿莊重氣氛，在「最後崗位」（LastPost）的號角軍樂中，眾人默哀、獻花，紀念為國家榮譽和安全獻出性命的軍人。

移民加拿大10年的台灣僑胞劉虹竹和先生、孩子一起來參與紀念活動，她對中央社表示，國殤日對他們的家庭和整個加拿大都非常有意義。「我的外祖父是參與過二次世界大戰的國軍，我先生的父親則曾服役台灣空軍，不幸因公殉職，對我們家庭來說，國殤日特別有感，我們以身為軍人後代為榮，也向所有軍人和他們的家人致敬。」

加拿大有來自世界各地的新移民，許多人對加拿大歷史和國殤日的內涵並不瞭解，加拿大公民協進會會長董達成今天特地帶領一群新香港移民參與國殤日紀念活動。

加拿大和香港有很深的淵源，包括1941年的香港保衛戰，是加拿大軍隊在二戰中參加的第一場陸地戰，當年被派到香港島的1975名加拿大軍人當中，共有554人喪生，493人負傷。

董達成對中央社說：「國殤日活動是一個認識加拿大的好機會，可以體悟加拿大100多年來堅持守護自由民主的強大信念，還可以感受到多元族裔彼此包容、攜手合作的精神。」

國殤日紀念源於英聯邦國家於每年11月11日舉行，加拿大人會在國殤日時配戴紅色的罌粟花（Poppy）來紀念陣亡將士們。

對加拿大來說，今年的國殤日格外有感，因適逢扭轉二戰關鍵的諾曼第登陸80週年，也是參與阿富汗任務結束10週年、賽普勒斯維和行動結束60週年，及加拿大皇家空軍成立100週年的日子。

加拿大 國殤日 退伍軍人

延伸閱讀

新聞評論／川普軍售尺度 待美確認印太台海角色定位

李家超：希望港美相互尊重發展貿易關係

蕭依古訪中 陸專家：料討論俄烏衝突、台海等安全議題

加拿大1原因下令解散當地TikTok公司 App可續用

相關新聞

模里西斯國會大選 總理認「慘敗」、在野領袖宣稱大勝

模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）承認「慘敗」後，在野黨領袖藍古蘭（Navin Ramgoolam）...

日本首度確認 俄羅斯「最先進核潛艦」浮航通過北海道

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天公布，海上自衛隊發現包括最先進的亞森級核動力潛艦共4艘俄羅斯海軍艦艇，航...

掃雷艇失火沉沒1人受困引擎室失聯 日方中止日美聯合特別訓練

日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號失火沉沒，船上一人至今下落不明。日本防衛大臣中谷元今天表示，除全力搜救外，將中止11月16日...

自民黨如何失去日本國會多數？

日本首相石破茂在上任不久後就宣布解散、改選眾院，無非是想乘勝追擊，利用甫當選自民黨黨魁所累積的聲望，為支持率低迷的執政黨贏得大選。

日媒：石破茂與習近平會談 將要求釋放被拘留日人

據日經中文網報導，日本首相石破茂與中國國家主席習近平將於APEC峰會期間舉行會談，預計石破茂將提出釋放被中國扣押的日本人...

國安外交人事都是對中鷹派 川普2.0會如何打台灣牌？

華爾街日報獨家報導，美國總統當選人川普已邀請共和黨籍佛州聯邦眾議員沃茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問；紐約時報也報導說，川普預料將提名佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿，這兩人都為友台的對中國鷹派，在川普第二任期出任國安要職，對美中台關係將有何影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。