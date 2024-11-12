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掃雷艇失火沉沒1人受困引擎室失聯 日方中止日美聯合特別訓練

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」10日在福岡縣宗像市外海起火燃燒。圖／截自日テレNEWS在YouTube的影音
日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」10日在福岡縣宗像市外海起火燃燒。圖／截自日テレNEWS在YouTube的影音

日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號失火沉沒，船上一人至今下落不明。日本防衛大臣中谷元今天表示，除全力搜救外，將中止11月16日到26日預定舉行的相關訓練及日美聯合特別訓練。

日本TBS電視台報導，中谷元今天對這起發生在福岡縣外海的掃雷艇沉沒意外表示，「身為防衛大臣深感責任重大」。

宇久島號11月10日在福岡縣外海航行時發生火災，並在昨天沉沒，目前已知受困引擎室的33歲下士古賀辰德失聯。海上保安廳等單位昨天持續搜救到日落時分，但並無所獲。

中谷今天說，當務之急是全力搜救失聯者，並查明事發原因避免再度發生。此外，將中止11月16日到26日預定舉行的訓練及日美聯合特別訓練。

朝日新聞報導，福岡海上保安部今天表示，已結束由潛水員負責搜救失聯船員的行動，接下來將持續由巡邏艇等進行海域搜救任務。

福岡海上保安部表示，掃雷艇已下沉到水深約40公尺的海底，呈現船底朝上。隸屬海上保安廳特殊救難隊等單位的潛水員，從今天上午7時30分開始進入沉船內展開重點搜救，但未發現失聯船員蹤跡，所以結束潛水搜救行動。

失聯 日本 福岡 自衛隊

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