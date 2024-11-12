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日媒：石破茂與習近平會談 將要求釋放被拘留日人

中央社／ 台北12日電
中國國家主席習近平。 歐新社
中國國家主席習近平。 歐新社

據日經中文網報導，日本首相石破茂與中國國家主席習近平將於APEC峰會期間舉行會談，預計石破茂將提出釋放被中國扣押的日本人。據此前報導，自2014年以來中國至少拘留了17名日本人，5人尚未被釋放。

日經中文網今天報導，石破茂與習近平將於亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間進行會談，預計時間落在15日至16日之間。這將是兩人首次舉行會談。

報導提到，預計日方會向中方提出釋放被扣押的日本人。

據日經中文網今年9月報導，自2014年中國「反間諜法」實施以來，中方至少拘留了17名日本人。在尚未被釋放的5人中，3人被判有罪並正在服刑。根據中日關係消息人士表示，沒有人在被起訴後而未被判有罪的情況下獲釋。

據共同社去年報導，被拘留的日本人都被指涉嫌從事間諜活動。

這些案件包括日本藥廠安斯泰來（Astellas Pharma）一名50多歲日籍男性高階主管，他於去年3月被指涉嫌從事間諜活動，在回國前遭北京市安全局扣留，去年10月被中國國安部門正式逮捕，直至今年才被中國檢察機關以間諜罪起訴。由於他是北京日企社群中知名人士，被拘留的消息在日本社群造成震撼。

日本官方一直也對此事表達強烈關切。日本前首相岸田文雄在去年11月的日中領袖會談中，當面要求習近平盡快釋放在中國被拘留的日本人。

去年2月另一名50多歲的日本男子，被中國長沙市中級人民法院以違反「反間諜法」判處有期徒刑12年。他在中國從事護理相關行業工作，2019年7月被拘捕。該男子不服判刑上訴，但被駁回。

APEC 日本 石破茂 習近平 間諜

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