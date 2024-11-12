西班牙男子自稱耶穌基督 闖修道院重毆1人致死

西班牙東南部一間修道院發生襲擊事件，1名男子9日一邊高喊「我是耶穌基督」，一邊毆打當時正在用餐的修道士，釀成3傷，其中1名76歲修道士今天傷重身亡。

法新社報導，事件發生在瓦倫西亞（Valencia）以北30公里的聖靈山（Santo Espiritu del Monte）修道院。

修道院所屬的方濟各會以新聞稿表示，1名中年男子在修道院弟兄用早餐時闖入，並以鈍器襲擊其中3人。

聲明補充說，院方把這名中年男子趕走並立即報警。

宗教人士表示其中1名傷者「情況危急」送醫，但仍於今天下午傷重不治身亡。

現場目擊者表示，行凶者在攻擊時似乎發了狂，直喊「我要殺了弟兄們，我是耶穌基督」。

目擊者補充說，行凶者隨後奪取包括棍棒與瓶子用以毆打弟兄們。

地方當局發布聲明表示，歹徒肇事後先逃入山區，後來遭到逮捕。

根據西班牙媒體報導，行凶者是一名46歲的西班牙人，患有精神問題同時藥物成癮。