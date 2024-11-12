菲公布群島海域監控報告 仍聚焦中國船艦

菲律賓軍方將先前每週公布一次的南海監控報告，改為每月公布一次，今天首次公布每月監控報告，且範圍從南海擴大到菲律賓群島海域，但仍聚焦於中國船艦。

菲律賓軍方今天公布每月海域監控報告，10月1日至31日期間，有15艘次的中國海警船以及14艘次的中國海軍軍艦通過「菲律賓群島海域」，包括黃岩島、仙賓暗沙、牛軛礁（Julian Felipe Reef，菲稱朱利安菲利佩礁）以及鱟藤礁（Iroquois Reef）。

報告稱，中國海警船與軍艦均是持續航行，並未在特定海域停留。

同一時期，菲律賓軍方監控到1萬3874艘次的船舶通過「菲律賓群島海域」，其中有1萬1097艘次是外國船舶、2777艘次是菲國船隻。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說，這29艘次中國海警船及軍艦均屬「非法通過」，其他國家的船舶多是商船，行使「自由航行」權或是「無害通過」。

但崔尼代表示，中國海警船和軍艦的通過，並不令人擔憂，菲方均有掌握它們的動態，且透過無線電通訊進行驅逐，但中方均未應答。

他強調，菲律賓軍方將持續因應潛在的海事挑戰，保護菲律賓人民的權利，「不只是在『西菲律賓海』（West Philippine Sea），而是在整個菲律賓」。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前簽署海域法案和群島海道法案，菲軍方把海域監控範圍從南海擴大至群島海域，可能是配合措施之一。

台灣、中國、越南、馬來西亞、汶萊都是南海主權的索討方，但近年來以中國與菲律賓的衝突最為劇烈，特別是在今年6月、8月及9月期間。菲方稱，中方多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

緊張升高後，菲律賓開始每週公布一次「西菲律賓海」監控報告，公開中方船隻的數目與動態，先前的監控目標還包括數以百計的可疑民兵船，盼以「資訊透明化」策略爭取國際支持。

但崔尼代於10月22日宣布，監控報告將改為每個月公布一次。這是崔尼代做此宣布後第一次公布的每月監控報告，監控範圍從作為焦點的「西菲律賓海」擴大到整個菲律賓群島，且已排除對可疑民兵船的監控。

中菲外交官員於9月11日在北京召開南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，此後雙方在南海的衝突開始減少。觀察人士猜測，雙方都有意降低緊張，菲方監控報告從每週公布一次改為每月一次，應是雙方共識的一部分。