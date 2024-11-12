快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

菲公布群島海域監控報告 仍聚焦中國船艦

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓軍方將先前每週公布一次的南海監控報告，改為每月公布一次，今天首次公布每月監控報告，且範圍從南海擴大到菲律賓群島海域，但仍聚焦於中國船艦。

菲律賓軍方今天公布每月海域監控報告，10月1日至31日期間，有15艘次的中國海警船以及14艘次的中國海軍軍艦通過「菲律賓群島海域」，包括黃岩島、仙賓暗沙、牛軛礁（Julian Felipe Reef，菲稱朱利安菲利佩礁）以及鱟藤礁（Iroquois Reef）。

報告稱，中國海警船與軍艦均是持續航行，並未在特定海域停留。

同一時期，菲律賓軍方監控到1萬3874艘次的船舶通過「菲律賓群島海域」，其中有1萬1097艘次是外國船舶、2777艘次是菲國船隻。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說，這29艘次中國海警船及軍艦均屬「非法通過」，其他國家的船舶多是商船，行使「自由航行」權或是「無害通過」。

但崔尼代表示，中國海警船和軍艦的通過，並不令人擔憂，菲方均有掌握它們的動態，且透過無線電通訊進行驅逐，但中方均未應答。

他強調，菲律賓軍方將持續因應潛在的海事挑戰，保護菲律賓人民的權利，「不只是在『西菲律賓海』（West Philippine Sea），而是在整個菲律賓」。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前簽署海域法案和群島海道法案，菲軍方把海域監控範圍從南海擴大至群島海域，可能是配合措施之一。

台灣、中國、越南、馬來西亞、汶萊都是南海主權的索討方，但近年來以中國與菲律賓的衝突最為劇烈，特別是在今年6月、8月及9月期間。菲方稱，中方多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

緊張升高後，菲律賓開始每週公布一次「西菲律賓海」監控報告，公開中方船隻的數目與動態，先前的監控目標還包括數以百計的可疑民兵船，盼以「資訊透明化」策略爭取國際支持。

但崔尼代於10月22日宣布，監控報告將改為每個月公布一次。這是崔尼代做此宣布後第一次公布的每月監控報告，監控範圍從作為焦點的「西菲律賓海」擴大到整個菲律賓群島，且已排除對可疑民兵船的監控。

中菲外交官員於9月11日在北京召開南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，此後雙方在南海的衝突開始減少。觀察人士猜測，雙方都有意降低緊張，菲方監控報告從每週公布一次改為每月一次，應是雙方共識的一部分。

監控 菲律賓

延伸閱讀

天兔恐增為中颱周五到周日最靠近 氣象署不排除周四發海警

外交部：南海諸島屬中華民國領土 不因他國主張改變

4颱共存如何影響台灣天氣？1個快不見了它和它今起陸續帶雨來

中反制菲律賓 公布黃岩島領海基線、還「正名」64島礁

相關新聞

拚生育率！普亭擬設「性愛部門」 深夜強制斷電斷網逼夫妻愛愛

俄羅斯正面臨嚴重的人口危機，政府考慮設置「性愛部門」（Ministry of Sex）以改善國內低迷生育率。

想效法安倍打高爾夫？韓總統尹錫悅急練球 想拉近與川普距離

南韓媒體報導，總統尹錫悅近日睽違8年再次拿起高爾夫球桿練球，為未來與美國總統當選人川普會晤做準備。

COP29開幕冷清 大國領袖多數缺席 聚焦議定新氣候融資目標

第29屆氣候峰會(COP 29)11日開幕，峰會主席穆赫塔爾．巴巴耶夫在開幕致詞強調，氣候行動一定要取得必要的融資，CO...

西班牙男子自稱耶穌基督 闖修道院重毆1人致死

西班牙東南部一間修道院發生襲擊事件，1名男子9日一邊高喊「我是耶穌基督」，一邊毆打當時正在用餐的修道士，釀成3傷，其中1...

第2次石破內閣優先課題 涵蓋安保、經濟

日本首相、自民黨總裁石破茂昨天被選為第103任首相，第2次石破內閣上路。石破表示，今後的優先課題是因應日益嚴峻的安全保障...

日相石破茂看似在打盹 官方：首相吃了感冒藥

日本首相石破茂昨天在眾議院首相指名選舉期間，一度雙眼閉著、低頭不動，看似在打瞌睡。內閣官房長官林芳正事後解釋，聽聞他輕微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。