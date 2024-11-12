日本自民黨公布新任選舉對策委員長 迎戰參院改選

日本自民黨今天通過人事案，由前內閣官房副長官木原誠二接替為眾議院大選敗選請辭的小泉進次郎，擔任選舉對策委員長，迎戰明年夏天將登場的參議院改選及東京都議員選舉。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨在這次眾議院大選敗選，席次銳減到191席，較選前減少56席；小泉進次郎為敗選負責，已請辭選舉對策委員長。

自民黨總裁（黨主席）石破茂選後開始尋找合適接替人選，最後在今天舉行的自民黨總務會議上，通過由木原誠二接任的人事案。

木原是東京都第20選區選出的眾議員，目前當選6屆，現年54歲。他在2005年眾議院大選首度當選。

木原身為前首相岸田文雄親信廣為人知，在岸田執政時曾任內閣官房副長官及自民黨代理幹事長等職務。

自民黨接下來將以跟聯合執政的公明黨關係也很密切的木原為中心，為迎戰明年參議院改選及東京都議員選舉重整選戰態勢。