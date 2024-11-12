疑似收受毒品 日本奧林巴斯前社長被法辦

日本精密儀器製造商奧林巴斯公司（Olympus Corp.）前社長兼執行長考夫曼（Stefan Kaufmann）疑似在知情的狀況下收受毒品，今天被東京都警視廳函送法辦。

日本電視台（Nippon TV）報導，搜查相關人士表示，現年56歲的考夫曼2022年9月到今年2月左右，疑似在知情物品是毒品的狀況下，從自稱是攝影師的44歲嫌疑人金子高明收受數次古柯鹼或搖頭丸（MDMA）等。

東京都警視廳今年6月已經搜索過考夫曼的住家，當時並未查獲毒品或非法藥物。

不過警視廳根據金子發函給奧林巴斯公司的信件內容，以及從考夫曼的說法等線索懷疑他收受毒品，今天已以涉嫌違反麻藥特例法為由，將此案移交給檢方偵辦。

據稱，考夫曼面對警視廳調查時承認相關指控。

奧林巴斯公司上月接獲外部資訊得知考夫曼疑似購買非法藥物後，經過內部調查後要求他辭職。

考夫曼出生於德國，2003年進入奧林巴斯工作，2023年4月起擔任奧林巴斯社長兼執行長，上個月28日應公司要求辭職。