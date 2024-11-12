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福島核處理水 中方最快2025到核電廠區內採樣

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本政府昨天表示，中國將在國際原子能總署（IAEA）的框架下，最快2025年初到福島第一核電廠的廠區採集「核處理水」分析。中方擬在檢測結果出爐後，逐步重啟日本水產品進口。

共同社中文網報導，日本經濟產業省（簡稱經產省）昨天在福島縣磐城市召開的福島第一核電廠廢爐相關會議時，透露了上述消息。

經產省指出，中方預計在廠區內存放「核處理水」的貯存槽以及稀釋設備之一的豎井採樣，將與IAEA協調細節。

日本2023年8月起開始排放福島第一核電廠內貯存的「核處理水」，中國對此表示反對並全面暫停進口日本水產品。

而雙方今年9月就此達成4點共識，包括中方將在IAEA框架下，參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動，並基於科學證據逐步恢復符合標準的日本水產品進口。

中國專家今年10月參加IAEA調查團，採集該核電廠附近的海水與水生生物等樣品。

日本經濟 核電 福島

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