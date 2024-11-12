第2次石破內閣優先課題 涵蓋安保、經濟

日本首相、自民黨總裁石破茂昨天被選為第103任首相，第2次石破內閣上路。石破表示，今後的優先課題是因應日益嚴峻的安全保障環境、做好治安及防災、找回日本整體的活力。

10月1日上路的第一次石破內閣昨天上午總辭後，下午特別國會召開，參眾議院舉行首相指名選舉結果，石破茂被選為第103任首相。第2次石破內閣昨晚上路。相較於第一次石破內閣，第2次石破內閣成員僅法務、農林水產、國土交通等3大臣人事異動。

●石破茂：自民黨須蛻變重生 將致力於政改

石破在首相官邸（行政中心）召開記者會說明今後政權運作方針。他表示，自民黨在這次眾議院大選獲得嚴峻的結果，一定要蛻變重生才行，要重返「政治是人民的」原點，致力於政治改革與黨改革。

石破強調，將進行政治改革，儘速彙整自民黨的方案，快則今年之內可訂出法制上的措施，將努力爭取更多政黨的合作。有關國會議員每人每月可領取100萬日圓（約新台幣21萬元）的「調查研究宣傳滯留（住宿）費」，考慮早日予以透明化，包括公開費用的用途，以及餘款繳回等，將儘速做出結論。

有關政治資金透明化，因顧慮到隱私的問題，有些政治資金用途的公開有困難，有必要成立獨立的第三者機關監督。此外，政治資金收支報告簿應實施數位化。

針對自民黨派閥未將政治獻金記載於政治資金收支簿（俗稱小金庫事件）一事，石破表示，對於被指牽涉到此事件的議員等，已催促這些議員出席自民黨眾參兩院的政治倫理審查會做說明。

對於今後政權的運作，石破強調說：「持續以自民、公明兩黨合作為基礎，盡可能爭取更多政黨的理解，鄭重、謙虛地努力守護人民，讓人民感到安心安全。」

●重視外交與安保政策 盼早日與川普對談

石破表示，為了維持良好的日美關係，並予以提升到新的境界，盼儘早與剛在美國總統大選勝出的川普會談。此外，他本月14日起將訪問南美，出席亞太經濟合作會議（APEC）及20國集團（G20）領袖會議。期間，也希望與美國總統拜登、韓國總統尹錫悅等會談。

石破表示，「美日各有其國家利益，從正面衝突也無益，針對如何讓相互的利益加乘、亞太地區的和平穩定，要看我們能提多少提案。」他還表示，「我不認為那是可讓多少或讓不讓的那種交易的世界。」

石破認為，有關烏克蘭、加薩、同盟關係等議題，川普將提出什麼樣的政策，目前難以預測，將詳細分析川普在總統大選中的發言。

石破指出，包括中國、俄羅斯軍方入侵日本領空、北韓頻頻試射彈道飛彈等，日本周邊的安全保障環境日益嚴峻，有必要徹底加強防衛力（國防力）。為了改善自衛官的待遇，將在新的經濟對策中提出可實施的方案。此外，為防範網攻的「積極的網攻防禦」法案也將儘早提交國會審議。

●防災、經濟列優先課題 將發展AI及半導體產業

石破表示，2026年度之內將成立「防災廳」，將改善避難所（災民收容中心）的環境。至於治安對策，鑑於全國陸續發生因地下非法打工所導致的強盜案，將更進一步擬定措施，讓民眾勇於檢舉「匿名流動型犯罪集團」。

有關地方創生，石破指出，這不單是活絡地方的對策，也是國家整理的經濟政策、為了讓人民實現多元幸福的社會政策。政府將新成立專家學者會議，延攬女性及30餘歲年輕的委員一同思考。

為做好因應物價上漲的薪資調漲，有必要擬定新的經濟對策，將編列追加預算案、2025年度預算，做好綿密的應對。

石破強調，重視人工智慧（AI）、半導體領域的發展，將規劃促成今後10年逾50兆日圓的官民投資的新框架。在2030年度之前，將對人工智慧（AI）、半導體領域提供逾10兆日圓的官方支援。至於財源的籌措，大前提是不發行赤字國債。

石破期盼招攬更多人工智慧（AI）、半導體企業到地方，以此做為「日本經濟的『起爆劑』」，進而促進地方創生。

有關明年春季勞資談判（春鬥）調高薪資等的議題，石破強調，快的話，本月之內政勞資將進行意見交換。他認為，期盼時隔約30年的調漲薪資水準持續實施，擴及地方、中小企業，讓人民有感。

針對國民民主黨所要求將所得稅起徵門檻從現行的年所得103萬日圓（約新台幣22萬元）調高至178萬日圓的議題，石破表示，如果實施的話，人民將增加多少完稅後的收入、可供應多少勞力、整體稅收將有何改變等問題有待研議。