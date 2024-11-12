海地新總理費艾梅宣誓就職 矢言致力恢復安全

商人出身的海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天宣誓就職，承諾會致力讓危機四伏、飽受磨難的海地恢復安全，並處理幫派暴力問題。

法新社報導，費艾梅走馬上任，接替了5月才獲任命的總理康尼爾（Garry Conille）。值此之際，一架美國廉航飛機在降落海地首都太子港（Port-au-Prince）時遭到槍擊，顯示新任總理面臨挑戰嚴峻程度。

費艾梅在上任後首次談話中表示：「我們在過渡期有很多工作要做：首要工作就是恢復安全，這是成功的要件。」

海地過渡政府委員會為了部會首長的任命案經過一陣權力鬥爭後，在昨天罷黜了康尼爾，而他在5個月前才剛就任總理。

康尼爾質疑過渡政府委員會開除他的正當性，而這場爭端可能讓海地更加不穩定。海地自前總統摩依士（Jovenel Moise）在2021年遭暗殺後便沒有總統。

美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）今天表示，旗下一架客機準備降落太子港時遭到槍擊，因此不得不改飛多明尼加共和國。