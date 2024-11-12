要認真幫打烏克蘭了？金正恩正式批准與俄羅斯的《共同防禦條約》

北韓官媒報導，領導人金正恩11日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的《共同防禦條約》，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」。

北韓官媒朝中社12日報導，金正恩11日簽署法令，批准與俄羅斯總統普亭在今年6月簽訂的《共同防禦條約》，條約將在雙方交換批准書後生效。

普亭日前亦簽署聯邦法律，批准有關條約。該條約規定，雙方承諾在任何一方遭到攻擊時相互提供軍事及其他援助。

南韓、美國和烏克蘭皆表示，目前俄羅斯境內有超過1萬名北韓士兵，其中一些士兵已靠近烏克蘭邊境的庫爾斯克（Kursk）前線。

北韓與俄羅斯近期紛紛敲定《共同防禦條約》引發外界猜測，北韓軍隊恐在短時間內就會嚴正參與烏克蘭的戰鬥。